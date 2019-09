Exclusiv Viata cea noua Sorinei in SUA. Marile surprize (Video)

Sorina a parasit Romania de aproape doua luni. Ce face in SUA?

Sa ajungi din Baia de Arama la New York nu e chiar o banalitate. Cum a decurs adaptarea? Vi s-a parut vreo clipa coplesita de noutate?

De ce a fost surprinsa?

Conditiile in care a plecat din tara, ca un fel de film "Argo" fara servicii secrete, dupa cum am scris la vremea respectiva, fiind in contact in timp real cu dvs, au speriat-o, au traumatizat-o in vreun fel?

Din orfelinat adica?

Aveti si doi copii naturali, Ava, de 11 ani, si Adam, de 4 ani. Prespun ca au cunoscut-o pe Sorina cand ea a ajuns in SUA.

Chiar si intre copiii naturali, stiu asta din experienta proprie, apar gelozii. Cu atat mai mult intr-o astfel de situatie deosebita. Au aparut asemenea probleme?

Sorina e la mijloc.

In Romania au fost tot felul de zvonuri. De cand a ajuns in SUA, Sorina a avut vreo problema de sanatate, chiar si cea mai mica, vreo zi de spitalizare?

Sorina e cetatean american?

Si-a manifestat dorinta sa ia legatura cu familia Saramat?

Dar daca ar dori, ar avea posibilitatea sa o faca?

A inceput scoala?

In ce limba? A inceput sa inteleaga cate ceva in engleza?

Deci Sorina beneficiaza la scoala ei de un program personalizat pentru invatarea englezei?

Cum s-a pregatit pentru prima zi de scoala? Emotie, nerabdare, teama?

Invatatoarea ce v-a spus?

Muzica pare sa o fie un interes major al ei. In urma cu cateva saptamani, mi-ati trimis un filmulet cu ea cantand la pian. Dvs ati indemnat-o?

Vi se pare ca vadeste un talent?

Pare un copil foarte ambitios.

Animalele de casa sunt o noutate pentru ea?

Care este situatia juridica in acest moment? Mai aveti procese pe rol?

Daca prin absurd adoptia ar fi desfiintata Sorina ar reveni la orfelinat in Romania?

Cum nu are? Am vazut o casa pricopsita, o masina de lux?

Dvs si dna Sacarin ati reusit sa depasiti calvarul din Romania culminand cu plecarea ca o evadare?

Chiar asa, cineva din familia dvs, a avut vreodata o problema cu rinichii? S-a vorbit intai despre Ava, apoi despre dvs personal.

Am inteles de la avocata dvs ca ati fost hartuiti si in SUA.

In Romania impotriva procuroarei Piturca, cea care a luat fata din casa sotilor Saramat, exista o ancheta disciplinara si una penala, ambele pornind de la premisa ca in momentul preluarii copila a fost traumatizata fizic si psihic. Exista vreun document oficial care sa ateste o asemenea trauma?

Cine face aceasta monitorizare a Sorinei in SUA si cat va dura ea?

Intr-un interviu pe care ni l-a acordat in exclusivitate, tatal Sorinei, Gabriel Sacarin, a povestit ce face Sorina si cum arata viata ei acolo, despre relatia cu parintii si fratii ei, despre scoala la care merge, despre noile ei pasiuni si talentele pe care le vadeste.Bataliile juridice nu sunt insa pe deplin incheiate, pentru ca aistenta maternala cere in continuare anularea adoptiei si nici procurorul general Bogdan Licu nu a renuntat la demersurile in instanta impotriva interesului Sorinei Sacarin.Pe 21 septembrie se vor implini 2 luni. Sorina face foarte bine. Este iubita aici, ea ne iubeste pe noi, isi iubeste fratii, o iubeste mai ales pe Ramona. Toata ziua e in bratele ei si ii lasa peste tot prin casa scrisorele sau ii scrie pe bucatele de lemn: "tu esti o mama adevarata". Mie imi spune ca Ramona e cel mai bun om pe care l-a vazut pana acum. Se simte intr-o familie.S-a comportat natural, ca si cand le-ar fi stiut pe toate, ca si cum e normal sa fie asa. Nu a fost surpinsa, ci doar bucuroasa, curioasa. In general, oamenii se adapteaza foarte greu de la bine la rau, dar foarte usor de rau la bine.Inca din primele zile a fost foarte interesata de tot ce era in jur, vecini, scoala unde va merge ea, unde merg fratii ei, Ava si Adam. Am mers la fiecare dintre ele si i le-am aratat, am fost la locurile de joaca.A vrut sa stie care sunt locurile de unde facem cumparaturi, care sunt piscinele din zona. Prietenii de familie au organizat o petrecere pentru sosirea ei, iar ea a fost foarte prietenoasa cu toti, foarte interesata de ei, de copiii lor.A fost surprinsa ca toata lumea are serviciu si lucreaza, inclusiv copiii studenti ai prietenilor nostri.Probabil pentru ca a trait intr-un mediu in care oamenii nu mergeau la serviciu. Era foarte insistenta cu intrebarile:Nu parea speriata. Dar am inteles cum a interpretat ea situatia dintr-o discutie pe aeroportul din Frankfurt. Ne-a intrebat cand vine mamaie la noi, adica mama Ramonei, de care s-a legat foarte tare. Noi i-am spus ca trebuie sa ia viza si va veni in curand. "Ea nu cred ca o sa aiba asa mari probleme, pentru ca nu e un copil din 'centru'".Da. Ea a considerat ca toate problemele de granita au fost provocate de faptul ca ea venea din 'centru'.Nu. Amandoi, si Ava, si Adam, au fost la fiecare intalnire pe care am avut-o in Romania cu Sorina. Se cunosteau deja.Aproape deloc intre Adam si Sorina. Ea are mare grija de fratele mai mic:Intr-o zi, la plaja, cand Adam se plangea ca il arde nisipul la talpi, ea l-a luat in brate. La locul de joaca nu a vrut sa se suie pe un tobogan pe care Adam nu avea voie, ca sa nu-l lase singur.Ava a avut cateva momente cand a spus ca ea a fost singura si acum a ajuns sa o imparta pe mama cu inca doi frati. Dar au fost reactii normale, cum spuneati, si trecatoare.I-am explicat Avei ca Sorina are nevoie de un contact foarte strans cu Ramona si ea a inteles foarte repede, iar acum sunt foarte bine conectate. Sorina are grija de Adam si se uita ce face Ava, ca la un model.Fac multe impreuna, Ava a mers la aceeasi scoala unde merge acum Sorina si o intreaba tot felul de lucruri, Ava o invata engleza, se joaca impreuna. E foarte bine ca Sorina se poate juca pe doua niveluri, la un nivel cu Adam si la alt nivel cu Ava.Diferenta intre Ava si Adam e de sapte ani, asa ca Sorina se uita in sus la Ava si in jos spre Adam.Asta a si fost recomandarea celor care au facut studiul de familie cand am inceput procedurile pentru o adoptie. Ava ecu Sorina, Sorina ecu Adam.Nu. Niciuna. A mers la medicul de familie, ca parte a procedurii de inregistrare in sistemul de sanatate oferit de angajatorul meu. A fost luata in evidenta, i-a fost facut controlul de rutina care ii este facut anual fiecarui copil, i-au fost facute vaccinurile care ii lipseau si totul este in regula.Mai mult, de cand e in SUA, Sorina a castigat 3 kg pentru ca mananca foarte bine, dupa un program corect si se simte foarte bine. Asa ca acum este in parametri normali pentru varsta ei.Dupa ce a facut primul pas pe teritoriu american a devenit cetatean american. Actele ei au intrat imediat in procesare si urmeaza sa le primeasca probabil saptamana viitoare.Nu. Niciodata. Nici aici, nici in Romania.Sorina are telefonul ei, are computerul ei cu acces la internet.Pe 4 septembrie.Intelege cate ceva, a invatat cateva cuvinte in engleza, dar asta nu e o problema intr-o tara de emigranti. Toate scolile, toate clasele au si copii care nu vorbesc engleza si exista programe speciale "english as a second language".Copiii nevorbitori de engleza au doua ore pe zi cu profesori care numai de asta se ocupa. Fiecare dintre acesti copii are un program personal in functie de varsta, de limba pe care o vorbeste. Asa au invatat engleza toti emigrantii.Da. Inainte de inceperea scolii, Ramona i-a trimis invatatoarei un e-mail in care i-a explicat situatia Sorinei, invatatoarea a sunat-o, au stabilit sa vorbeasca zilnic la telefon despre evolutia Sorinei.Si atunci invatatoarea i-a spus ca ea insasi a venit in SUA din Germania cand avea varsta Sorinei si nici ea nu stia o boaba engleza. Deci nu e niciun motiv de ingrijorare, copiii invata usor limbi straine.Sorina a descoperit aici ca are foarte multe optiuni si libertatea de a alege. Asa ca am mers la magazin, si-a ales singura ghiozdanul, si-a ales rechizitele, hainele, gentuta in care sa ia mancarea.Exista optiunea sa se duca la scoala cu mancarea de acasa sau sa o ia de acolo. Si a convenit cu Ramona ca in prima saptamana sa se duca cu mancarea de acasa pana se lamureste ce mancare e la scoala si daca vrea ca pe viitor sa cumpere de acolo. Are drepturi depline de alegere.Era foarte nerabdatoare, a plecat cu zambetul pe buze, a venit cu zambetul pe buze, ne-a povestit ca toata lumea a ajutat-o. A fost extraordinar de relaxata.Ca lucrurile au decurs foarte bine. O sa aiba program de arte, program de muzica, este foarte curioasa de toate.Intalnirea ei cu pianul a fost si pentru noi surprinzatoare. Il avem de cativa ani, Ava si Adam studiaza pianul. Sorina s-a dus singura si a cantat ce i-a trecut prin cap, fara sa aiba nicio cunostinta teoretica.Am dus-o la scoala de muzica sa vada despre ce e vorba, a vrut sa o inscriem, a facut o lectie de proba si in acest week-end incepe studiul pianului cu profesor.Dar dupa acea prima ora de proba, cand i-au aratat cum sa isi aseze degetele pe clape si i-au aratat cateva note, in fiecare zi, fara sa ii spuna nimeni, Sorina se duce la pian si cate jumatate de ora repeta ce au invatat-o la scoala. Ne pune pe mine si pe Ava sa ii cantam la pian. Pentru noi a foarte surprinzatoare tenacitatea.Eu cred ca da. Repeta cu multa tenacitate exercitiile de digitatie si le face din ce in ce mai bine. Repet, asta fara sa fi inceput un program sustinut de muzica.Scoala de muzica este foarte motivational conceputa. La 2-3 luni au un concert. Pregatesti un cantec pe care il canti in fata publicului pe scena. Dupa un an de zile, copiii foarte buni canta la Carnegie Hall in fata unui public cu mult mai mare si asta implica de la pregatirea cantecului, la pregatirea toaletei, ceea ce este foarte motivant.Foarte! Am mers la biblioteca locala si fiecare si-a ales carti. Sorina a gasit o carte cu niste gimnaste.Si am dus-o la gimnastica.A invatat sa inoate si ii place foarte mult. A vazut la Ava ca se scufunda si acum isi pune si ea ochelari si face la fel. Face o latime de bazin pe sub apa. Ii place sa se plimbe cu bicicleta impreuna cu Ava.Ii place sa iasa la plimbare cu cateii. Noi avem doi catei si doua pisici. Prima legatura a stabilit-o cu pisica mai mica, pe care o cara prin toata casa si are grija de ea.Dupa vreo doua saptamani, s-a apropiat si de catei. Ii este foarte drag sa plimbe catelusa care e dresata si asculta mai bine. Si iesim seara la plimbare cu cateii prin cartier, in jurul casei, ori prin parc.Din cate inteleg avea si in Romania, dar nu avea voie sa le atinga, pentru ca aveau purici. Aici nu au, sunt spalate, vaccinate.Am inteles ca exista apelul facut de procurorul general pentru ordonanta de interzicere a parasirii tarii, care cred ca a ramas insa fara obiect. Si mai exista actiuni de nulitate a adoptiei facute de familia Saramat.Nu cred ca au vreo sansa de reusita, copilul e deja cetatean american, adoptia este perfect legala, in conformitate cu Conventia de la Haga. Sorina are acum o familie si eu cred ca acesta este interesul superior al copilului. Oare poate cineva sa judece altfel?Asa stiu si eu. Familia Saramat nu o poate adopta pentru ca nu are situatia materiala legala in baza careia sa poata adopta un copil.Eu discut despre veniturile legale, oficiale ale familiei, care sunt neconforme pentru a adopta inca un copil.Suntem acasa, ne-am detasat de toateca Sorina ar fi donat un rinichi, ca ar fi disparut sau mai stiu eu ce.Nu. Suntem toti perfect sanatosi.In Romania vazusem pe Facebook un domn care locuia in SUA si era foarte vocal pe subiectul Sorina. In ziua in care am venit acasa, l-am vazut in fata casei in masina. Vorbea la telefon, avea geamul dinspre casa noastra coborat. L-am intrebat daca il pot ajuta cu ceva, a spus ca nu si a plecat. Am facut o poza masinii, am verificat ca este vorba despre aceeasi persoana si am facut o reclamatie la politie.In aceeasi zi, a venit cineva de la serviciul social pentru ca fusesem reclamati ca am venit cu Sorina pentru trafic de organ si conform legii sunt obligati sa faca verificari.Din cat stiu eu, nu. Nu am auzit de la niciunul dintre psihologi sa fi constatat o asemenea trauma si documentele de la IML ar trebui sa fie deja la dosar la Sectia speciala.Urmeaza si aici o noua evaluare, prima vizita de monitorizare va avea loc peste cateva zile. Raportul in urma acestei monitorizari va fi tradus si trimis Autoritatii pentru protectia copilului.Exista un lucrator social, care a facut si raportul de familie. El va veni timp de doi ani o data la 3 luni ca sa viziteze familia, sa vorbeasca cu noi, cu Sorina si sa intocmeasca un raport.Raportul este dat Agentiei noastre, ea il traduce si il trimite la Autoritatea pentru protectia copilului din Romania. Toate conform contractului dintre noi si Agentie si intelegerilor dintre Agentie si Autoritatea pentru protectia copilului din Romania. Sunt proceduri prevazute de lege si noi intotdeauna am respectat legea si aici, si in Romania.