"Gradina zoologica din Galati a dat 500.000 de euro pe un adapost pentru maimute care nu poate fi folosit."

Spatiul careare un pavilion central, cu zona de vizitare, parter si etaj, dar si patru locuri de joaca in aer liber pentru maimute. In total, o suprafata de 800 metri patrati care ar fi trebuit sa gazduiasca 20 de maimute.Administratorii Gradinii Zoologice galatene spun ca spatiul nu este adecvat deoarece proiectul de construire a custilor nu a cuprins o lunga serie de lucrari care costa aproximativ 100.000 de euro."Trebuie facute zone de demarcatie cu panouri si pereti intre ingrijitori si animale, acum nu exista asa ceva,. Este nevoie si de zone de separatie intre masculi si femele gestante, intre animalele violente, trebuie sa tragem apa in fiecare adapost in parte, trebuie sa schimbam plasa de la gardul exterior.De asemenea, trebuie sa inlocuim gratiile de la geamuri, in prezent gratiile nu mai sunt recomandate, in plus animalele. La interior avem nevoie de franghii speciale, de rampe, de noi zone de hranire si de odihna. Noi estimam ca totul va costa cel mult", a declarat directorul Complexului Muzeal de Stiintele Naturii Galati, Madalin Serban.Administratorul Parcului Zoo este Consiliul Judetean Galati, iar reprezentantii institutiei cauta solutii pentru a rezolva problema maimutelor."In momentul modernizarii Gradinii Zoologice care s-a facut de vechea administratie, fondurile eligibile erau doar pentru extinderea spatiilor, nu si pentru partea de amenajare. S-au cautat solutii, au fost discutii cu alte gradini zoologice din Europa, cu organizatii de profil, cu specialisti in fonduri europene. Acum se analizeaza varianta ca la rectificarea bugetara din vara sau in bugetul de anul viitor sa fie prevazuta suma pentru adapostul maimutelor de la Zoo Galati", au spus reprezentantii Biroului de Presa al CJ Galati.Anul trecut, Parcul Zoo din Galati a avut incasari din bilete in valoare de 150.000 de lei. Acestea ar putea creste foarte mult, spun administratorii parcului, daca la Zoo vor fi aduse si maimute. Culmea, aducerea maimutelor la Galati nu presupune cheltuieli deoarece o gradina zoologica din Olanda a anuntat ca ofera, cu titlu gratuit, animalele si consultanta."Suntem in contact cu reprezentantii unei gradini zoologice din Olanda. Cei de acolo ne-au promis consultanta gratuita, dar ne ofera si familii de maimute fara nicio pretentie financiara. Estimez ca maimutele vor ridica numarul de vizitatori si nivelul incasarilor cu cel putin 50%. Sunt animale care atrag si un alt avantaj este ca adapostul poate fi vizitat tot anul, inclusiv iarna se poate intra in interiorul cladirii", a spus Madalin Serban.Gradina Zoologica din Galati are aproximativ 14 hectare si adaposteste, in spatii modernizate la standarde europene, peste 230 de animale si pasari din 30 de specii din Europa, America, Africa si Asia. Anul trecut, parcul galatean a fost vizitat de aproximativ 150.000 de persoane.