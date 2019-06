Locuinta modulara pentru familia din Sangeru careia viitura i-a luat casa in care erau cei 4 copii

Ziare.

Potrivit ISU Prahova, o locuinta modulara a fost trimisa in localitatea Sangeru, pentru familia din care provin care cei patru copii luati de viitura cu tot cu casa.Locuinta era in custodia ISU Prahova.Primarul comunei Sangeru, Gheorghe Radu, a declarat ca locuinta modulara a fost deja amplasata si predata autoritatilor, tatal copiilor urmand sa primeasca cheile."A ajuns locuinta modulara. Am montat-o. Este tot in zona unde se afla casa luata de viitura, dar mai sus. Acea casa era construita de ei, din BCA, era relativ noua. Mama este inca in spital, tatal este cu vecinii, cu neamurile. Am vorbit la biserica si vor cumpara ei sicriu pentru cei mici. Sunt amarati, erau la venitul minim garantat", a declarat Gheorghe Radu.Acesta a mai precizat ca echipele sunt inca in teren si il cauta pe cel de-al patrulea copil.O femeie si patru copii, cu varste cuprinse intre 9 luni si 6 ani din localitatea Sangeru, au fost surprinsi vineri seara de viitura. Femeia a fost salvata, insa cei patru minori au fost dati disparuti. Pana la momentul transmiterii stirii, trei copii au fost gasiti morti, un al patrulea fiind dat in continuare disparut.Atat presedintele Klaus Iohannis cat si premierul Viorica Dancila au transmis mesaje dupa ce patru copii au fost luati de viitura la Sangeru , in judetul Prahova. Seful statului a cerut autoritatilor responsabile sa ia toate masurile care se impun pentru a-i ajuta pe cei care in aceste momente dificile au nevoie de sprijin, in timp ce premierul a asigurat ca acest sprijin va fi acordat.