Mai mult de jumatate dintre copiii lumii indura razboiul, saracia si discriminarea

In raportul publicat inainte de Ziua internationala a copilului, sarbatorita pe 1 iunie, si citat de CNN , se estimeaza ca 1,2 miliarde de copii sunt expusi la cel putin unul dintre cele trei pericole. Dintre acestia, 153 de milioane de copii se afla in situatii de risc extrem determinate de toate trei."Mai mult de jumatate dintre copiii lumii isi incep viata cu, 'handicapul' de a fi fete, de a fi saraci sau de a creste in zone afectate de razboi. Mariajele timpurii, exploatarea copiilor prin munca si malnutritia sunt cativa dintre factorii cu un impact puternic, care le poate fura copiilor copilaria", spun autorii raportului.Indicele "Sfarsitul copilariei" () al organizatiei Salvati Copiii clasifica tarile lumii in functie de criterii precum mortalitatea, malnutritia, abandonul scolar, mariajul fortat, sarcina in adolescenta si exploatarea prin munca. In varful clasamentului se afla, la egalitate, Singapore si Slovenia, in timp ce Nigeria se situeaza pe ultimul loc. Germania si Marea Britanie se afla pe locul al 12-lea, iar SUA si Rusia ocupa pozitiile a 36-a, respectiv a 37-a.Cei mai saraci copii ai lumii sunt concentrati in zonele rurale (81%), iar multi traiesc in Africa Subsahariana si Asia de Sud. Doar in India se afla 30% intre ei.Datele colectate pentru realizarea indicelui releva existenta unei uriase prapastii intre tarile sarace si cele bogate in ceea ce priveste situatia copiilor, insa exista discrepante majore si in interiorul tarilor avansate.Desi numarul copiilor exloatati prin munca a scazut la nivel global cu aproximativ 40% din anul 2000, se estimeaza ca 152 de milioane de copii sunt fortati sa munceasca pentru a se intretine pe ei si pe familiile lor.C.S.