Moartea pe patru roti

Pe de-o parte,Sofatul este in general activitatea in care se descarca toate frustrarile. Ies la suprafata toate furiile, toate limitele, toate complexele pe care altfel reusim sa le tinem mai bine sub control.Masina, cu cat este mai puternica, genereaza un sentiment de forta pe care soferul este tentat sa o foloseasca pentru ca macar pe sosea sa fie cel mai tare de pe planeta, sa se afirme. Fiecare se crede as, desi foarte putini sunt, iar adevaratii asi nu simt nevoia sa demonstreze asta in fiecare clipa.Este suficient sa va uitati pe Facebook sau sa nu fiti surd pe strada ca sa aflati cat de furioasa este societatea romaneasca. O furie difuza a neputintei, a dezamagirii, a nedreptatii, a stresului care se descarca unde gaseste debuseul.Starea infrastructurii, traficul din Bucuresti, amplifica aceasta furie. Dupa ore de stat la semafoare si in coloane, chiar un om calm poate deveni un fel de fiara cand cineva icearca sa i-o ia inainte sau ii genereaza cel mai mic disconfort.Nevroza aceasta marcheaza si felul in care ne raportam unii la altii. Desi ne declaram crestini, credinciosi, ne facem cruci in fata bisericilor si ne tocim genunchii pe la moaste, ne tratam unii pe altii cu multa violenta cel putin verbal, fara pic de respect si fara bunavointa.Raul pe care il pot provoca este ultimul lucru care le trece prin cap multor soferi si din acest punct de vedere salut decizia instantei de a-l condamna pentru tantativa la omor pe soferul care a provocat un celebru accident la Fantana Miorita tragand brusc de volan. Asa ar trebui incadrati toti cei care comit sicane in trafic sau care se suie bauti si drogati la volan.Apoi, e vorba despre. Romanii nu au in general respect pentru lege. Au in cel mai bun caz frica. Dar nu suntem la acel nivel de civilizatie incat norma sa ne fi intrat in fibra. Nu stiu cati stau la culoarea rosie a semaforului cand nu e nicio masina in jur pentru ca asa trebuie, asa e legal si cati o fac de teama ca dupa copac sa nu stea pitit un politist sau sa nu-i suprinda vreo camera.Despre incalcarea liniei continue sau limitarile de viteza nici nu mai vorbesc. Cati isi pun centura de siguranta pentru ca asa trebuie si pentru ca e mai sigur, si cati de teama amenzii. Ce sa mai spunem despre vorbitul la telefon sau, mai rau, scrisul/cititul pe/de pe telefon la volan.Este foarte adevarat ca multe dintre legi sunt absurde, unele sunt contradictorii, e drept ca uneori efortul de a le respecta e mai costisitor decat sanctiunea nerespectarii, in alte domenii decat cel rutier desigur. Dar asta nu scuza ceea ce se vede cu ochiul liber, lipsa de respect fata de regula.Dar daca numai cu frica merge, ar trebui ca ea sa fie mai mare si asta ar depinde de politia rutiera, care insa in loc sa fie o parte a solutiei este o cauza a problemei. Este emblematica, cred, pentru starea politiei rutiere o situatie la care am avut ghinionul sa fiu martora in urma cu cateva luni.Ca mai mereu la anumite ore, Piata Victoriei era extrem de aglomerata, dar inca practicabila.Un politist talentat s-a apucat sa o fluidizeze si a reusit atat de bine incat la indicatiile lui s-a creat un imens nod, in care nimeni nu mai putea misca in nicio directie, fenomen care a inceput sa se extinda rapid si catre celelalte zone ale Pietii. Vazand ce a facut, omul si-a dat cascheta pe ceafa si a plecat, lasandu-ne sa ne descurcam cum om sti mai bine.In loc sa stea cu radarele acolo unde viteza excesiva chiar poate genera nenorociri, se asaza la ciupeala unde probabilitatea de accident e foarte mica. Multi nu au curajul sa se ia de soferii cu masini scumpe, pentru ca nu se stie ai cui sunt. De cate ori ati vazut politie in zona localurilor de fite din zona Beller-Dorobanti? Pe vrema cand se ridicau masini, n-am vazut niciodata vreo "caracatita" pe acolo, desi parcatul inclusiv pe trecerile de pietoni e sport national.Nu voi fi foarte populara printre soferi, dar nu vad de ce asa cum a fost impanzita tara de cititoare de rovigneta nu poate fi impanzita si cu radare fixe cu real efect inhibitoriu si de ce sanctiunea principala sa nu fie ridicarea permisului de la a doua abatere, ceea ce doare mai tare decat amenda.Pana cand Politia rutiera nu va fi foarte prezenta si cu adevarat temuta, pana cand legea nu va fi respectata macar de frica, se va muri masiv pe sosele, indiferent cate benzi vor avea ele.