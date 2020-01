Modalitati de a te implica mai mult in viata celor care au nevoie, in orice perioada a anului

Ziare.

com

Motivatia principala trebuie sa fie concentrata pe cei mai putini norocosi, insa micile si marile fapte bune pot porni si din nevoia personala de a deveni mai bun.Batranii singuri si copiii abandonati sunt categoriile cele mai fragile care au nevoie sa fie protejate prin actiuni de voluntariat sau donatii pe toata perioada anului.De asemenea, familiile cu situatii precare, precum cele fara adapost, au nevoie de ajutor, indiferent de sezon. Iata cum poti ramane ancorat in realitatile de zi cu zi si cum poti sa te implici mai mult:Atunci cand vrei sa iti petreci timpul facand acte caritabile, trebuie sa fii constient de efectul pe care acest lucru il are asupra celor in nevoie. In aceasta categorie intra atat batranii singuri, cat si rudele care cauta ajutor si alinare.Bunicii sau strabunicii care se afla in incapacitatea de a mai locui singuri trebuie ingrijiti constant, iar pentru ca ei sa aiba o viata sigura si implinita, poti apela la serviciile de ingrijire batrani la domiciliu De asemenea, daca ai cunostinte care se afla in astfel de situatii sau ai informatii despre alti varstnici singuri, poti plati chiar tu astfel de servicii.Foloseste banii pe care ii ai la dispozitie pentru a face un gest insemnat fata de cei din jurul tau, daca iti doresti ca acestia sa ajunga in cele mai potrivite locuri.Nu uita de bunicii care au sau vor avea nevoie de ajutor, in special in ultimii ani din viata. Sarbatorile sunt perioade incarcate emotional, iar vizitele acasa ale copiilor sau nepotilor pot avea efecte pozitive asupra moralului celor mai in varsta din familie.Daca observi ca sunt intr-o situatie sensibila, fa un efort sa-i sustii si sa-ti arati iubirea. Revederile cat mai dese te vor ajuta sa descoperi lucruri noi despre familia ta si sa iti faci o imagine cat mai clara despre trecutul bogat al rudelor.Aceste momente sunt benefice atat pentru tine, cat si pentru bunici, deoarece comunicarea si socializarea sunt aspecte de care orice om are nevoie pentru o viata buna.Generatia mai in varsta a familiei trece prin momente grele atunci cand tot mai multi prieteni sau rude inceteaza din viata si este expusa unui numar mai mare de tragedii.Contactul cat mai des cu cei apropiati ii va face sa-si doreasca sa profite de bucuria de a ramane in preajma familiei pentru cat mai mult timp. Acest fapt ii poate face dornici sa traiasca mai mult si sa vada dincolo de grijile de zi cu zi, sau, in cel mai rau caz, de boala si neputinta.Familiile care se afla intr-o situatie precara au nevoie de sustinere pentru a-si gasi o locuinta, un loc de munca si pentru a le pastra pe termen lung.Influenta pe care o ai daca te implici in astfel de proiecte si cauze se poate observa pe termen lung cand vine vorba despre educatia copiilor, dar si a adultilor.Cei care reusesc sa isi continue studiile vor putea sa schimbe in timp situatia membrilor familiei prin locuri de munca mai bine platite si oportunitati. Acestia vor putea si sa isi sustina copiii in drumul spre mai bine. Cu ajutorul educatiei reuseste fiecare dintre noi sa isi cladeasca un viitor si sa duca mai departe cele mai importante lectii.Cand te implici, transmiti un mesaj generatiilor viitoare si poti vedea o adevarata schimbare avand loc sub ochii tai. Exista studii care arata ca tinerii si copiii sunt mai impliniti atunci cand ii ajuta pe altii, iar acest sentiment trebuie sustinut prin orice mijloc pe care il ai la dispozitie.In cazuri mai complicate, poti motiva comunitatea din care faci parte sa se implice prin cautarea unor joburi pentru familia pe care vrei sa o ajuti sau a unei locuinte. Aceste apeluri se pot lansa pe retelele de socializare, pe grupurile asociatiilor de proprietari, dar si prin intalniri directe cu prieteni sau vecini.Odata ce aceste aspecte se rezolva, oamenii pot dona anumite sume pentru a-i ajuta sa se puna pe picioare, iar mai apoi sa se implice in continuare in viata lor. Donatiile se pot efectua in conturi bancare sau prin platforme de strangere de fonduri.Multi oameni isi doresc sa se implice in perioada sarbatorilor pentru a face o fapta buna, insa mai tarziu uita de cei pe care i-au ajutat. Pentru a face diferenta, trebuie sa iti asumi responsabilitatea si grija fata de cazurile carora ti-ai dedicat timp, atat cat iti permit resursele.Iesirea din situatii de dificultate poate fi uneori un proces foarte complex, iar persoanele acestea au nevoie nu doar de sprijin material, ci si de sprijin emotional pentru a depasi impasul in care se afla.Daca ti-ai dorit mereu un animal de companie, adoptia poate fi cea mai buna solutie. Adaposturile pentru animale exista in aproape toate orasele din tara, chiar si in cele mai mici. Acolo ajung cainii si pisicile abandonate, de toate varstele si marimile, uneori chiar si de rasa.In multe situatii, oamenii care intalnesc in drumul lor animale abandonate vor apela la astfel de adaposturi sau la asociatii dedicate protectiei animalelor pentru a promova pe retelele de socializare poze cu animalele gasite.In speranta ca o familie adoptiva va aparea mai usor, acestia pot distribui pozele si pe grupuri special create pentru iubitori de animale.Urmareste-i pe cei care se ocupa de aceste probleme, precum voluntarii sau angajatii adaposturilor locale. Poti oferi din putinul tau pentru a sprijini asociatiile de protectie a animalelor prin donatii directe sau prin cumpararea mancarii sau a altor articole necesare pentru animalele gazduite de acestea.Voluntariatul iti va oferi si satisfactia de a te implica direct, prin vizite regulate la adaposturi si prin petrecerea timpului cu animalele care au nevoie de plimbari si socializare.In general, animalele pleaca din adaposturi doar printr-un contract de adoptie, care impune anumite conditii rezonabile viitorului stapan al animalului. Acesta se foloseste pentru ca el sa nu ajunga in mainile persoanelor nepotrivite.Ia mereu in considerare posibilitatile tale si ale familiei de a avea grija de un animal inainte sa faci acest pas.Nu adopta un caine sau o pisica doar pentru a-i face cadou, pentru ca nu de putine ori acestia ajung sa fie abandonati mai departe cand cei care ii primesc realizeaza ca nu pot avea grija de ei.Transforma impulsurile mercantile din perioada sarbatorilor in dorinta de a ajuta. Vei intalni situatii care striga dupa ajutor pe tot parcursul anului, iar implicarea ta poate face lumea un loc mai bun.Atunci cand dai inapoi comunitatii si esti constient de influenta pe care o ai asupra schimbarii, iti va fi mai usor sa apreciezi ceea ce ai.Fie ca alegi sa petreci mai mult timp cu cei singuri din familia ta, ca oferi adapost unui animal abandonat sau dai o mana de ajutor unei familii care are nevoie de sprijin, fa-o cat mai des.In felul acesta vei putea simti pe pielea ta ce inseamna greutatile de care multi sunt scutiti, dar si cum poti deveni un om mai bun prin faptele directionate catre ceilalti. Altruismul se dezvolta prin actiune directa si dragoste.