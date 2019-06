ORomanieCurataIncepedeAcasa - 2000 de kg de deseuri colectate de peste 460 elevi si voluntari din Buftea, Tunari si Bragadiru

Ziare.

Aceasta a fost derulata de Procter & Gamble Romania in parteneriat cu Act for Tomorrow, organizatie non-guvernamentala care activeaza in domeniul protectiei mediului.Demersul a fost gandit astfel incat sa aiba un impact real si pe termen lung, atat asupra generatiilor de astazi, cat si al celor care vor urma.Ca parte a acestui proiect de educatie ecologica, mai mult de 460 de elevi si voluntari si-au reunit fortele, in data de 18 mai, pentru o zi dedicata curateniei, desfasurata simultan in trei localitati din apropierea Bucurestiului: Buftea, Tunari si Bragadiru. In cadrul initiativei, acestia au colectat mai mult de 2.000 de kg de deseuri.Pe langa actiunea ecologica dedicata curateniei in cele trei localitati din judetul Ilfov, campania a inclus o componenta educativa, prin care 685 elevi au invatat in timpul orelor de curs despre beneficiile colectarii selective si ale reciclarii deseurilor.Create de profesionisti cu experienta in domeniul protejarii mediului, cursurile au fost dezvoltate cu obiectivul de a pune bazele unei schimbari pozitive, pe termen lung, a obiceiurilor de acasa."Preocuparea pentru un mediu sustenabil este parte din modul nostru de a face afaceri, de zeci de ani", spune George Carpov, Company Communication Manager."Suntem prezenti in casele oamenilor in fiecare zi, prin brandurile noastre, precum Ariel, Lenor si Fairy, insa imbunatatirea vietii presupune si grija pentru comunitatile in care traim si lucram. In luna ianuarie a acestui an, P&G a anuntat o initiativa majora, suntem de fapt mandri ca ne aflam printre fondatori - o alianta a companiilor globale din domeniul produselor din materiale plastice si bunuri de larg consum, care are ca scop gasirea de solutii pentru eliminarea deseurilor de plastic din mediul inconjurator.", adauga George Carpov."Misiunea organizatiei "Act for Tomorrow" este aceea de a promova o cultura a responsabilitatii civice si sociale in randul cetatenilor si de a-i educa pentru imbunatatirea calitatii vietii intr-un mod sustenabil. De aceea ne-am alaturat initiativei P&G.Echipa noastra a organizat sesiuni de formare pentru cadrele didactice, care apoi au sustinut cursuri si le-au prezentat elevilor, intr-o maniera creativa, informatii despre colectarea si reciclarea deseurilor. Entuziasmul elevilor si implicarea intregii comunitati in colectarea deseurilor la ziua curateniei sunt cea mai buna dovada ca, intr-adevar, O Romanie Curata Incepe de Acasa", declara Andrei Cosuleanu, Presedinte Act For Tomorrow.Campania O Romanie Curata Incepe de Acasa a fost lansata in 2018 la Urlati, judetul Prahova, unde P&G are o fabrica ce reprezinta deja un exemplu pozitiv pe plan local ceea ce priveste protectia mediului.