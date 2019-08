Parchet: Nu sunt probe care sa indice ca fata plina de sange din Galati a fost violata

Ziare.

Conform legii, procurorii au deschis un dosar penal pentru infractiunea act sexual cu un minor. Cercetarile vizeaza fapta, nu o persoana, iar in cadrul anchetei au fost audiati minorii implicati si martorii, au fost facute perchezitii domiciliare si au fost comandate expertize medico-legale."S-a dispus inceperea urmaririi penale fata de fapta act sexual cu un minor. In cauza a fost audiata persoana vatamata cu respectarea dreptului privind asistenta juridica din oficiu si in prezenta unui reprezentant al DGASPC Galati. Au fost audiati martorii prezenti la locuinta unde victima a avut contact sexual.S-a obtinut si s-a pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara la imobilul unde a avut loc acest raport sexual si s-a efectuat de catre organele de urmarire penala o cercetare la fata locului prin identificarea si ridicarea mai multor probe, inclusiv probe biologice.In cauza s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale pentru a se stabili cu exactitate modul in care s-au produs leziunile", declara procurorul Laurentia Traian, reprezentant al Parchetului de pe langa Judecatoria Galati.Asupra baiatului de 14 ani nu s-a luat nici o masura, iar cercetarile sunt continuate cu acesta in libertate. Procurorii sustin ca din verificarile facute pana in prezent nu au aparut probe care sa duca la varianta unui viol."Pana la acest moment, nu au rezultat probe care sa conduca la suspiciunea rezonabila ca raportul sexual a fost realizat prin constrangere, prin punerea in imposibilitate de a se apara, ori de a-si exprima vointa sau profitand de aceasta stare.Totusi, dupa primirea raportului de expertiza medico-legala, procurorii vor dispune efectuarea unor expertize psihiatrice pentru ambii minori, prin care sa se demonstreze, fara echivoc, daca persoanele aveau discernamant (...) Pana in prezent, asupra minorului nu s-a apreciat ca este oportuna luarea unor masuri", spune Laurentia Traian Iancu.Potrivit procurorului, baiatul de 14 ani care a intretinut relatii sexuale cu o fata de aceeasi varsta nu poate fi pedepsit.Codul Penal prevede ca, daca diferenta de varsta dintre persoanele minore care intretin relatii sexuale nu este mai mare de trei ani, fapta nu se pedepseste. Singura institutie care poate interveni este Directia de Protectia Copilului.Prin legea de protectie a copilului, aceasta poate lua o serie de masuri care sa conduca la prevenirea de astfel de situatii, afirma procurorul galatean.In imaginile filmate de un cetatean apar fata plina de sange, masina de Politie, mai multi oameni si doi angajati ai unei firme de securitate. Oamenii de pe trotuar solicita ajutorul politistilor care refuza sa coboare din masina, in ciuda insistentelor. Victima pare ingrozita si refuza sa vorbeasca cu oamenii care i-au sarit in ajutor, in timp ce politistii asista pasiv la intreaga scena.In cele din urma, fata a fost transportata la Spitalul de Copii din Galati, iar persoana care a realizat filmarea a anuntat pe Facebook ca a vizitat-o si confirma faptul ca victima a fost violata.Fata de 14 ani gasita sangerand abundent pe un bulevard din orasul Galati le-a spus angajatilor de la Servicul de Ambulanta care au transportat-o la spital ca a fost violata "Pot confirma ca victima le-a spus celor de pe salvare ca a fost violata. Inteleg ca ulterior fata si-a schimbat depozitia, nu este treaba noastra, ci a Politiei", a spus, pentru Mediafax, directorul Serviciului de Ambulanta Judetean Galati, Mihai Polinschi.Ulterior, IPJ Galati a anuntat ca cei doi politisti filmati in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta fata sunt cercetati disciplinar , dupa care li s-a interzis sa mai foloseasca autoutilitara de Politie, pana la finalizarea anchetei, iar directorul adjunct al Directiei pentru Protectia Copilului Galati, Ciprian Groza, care a spus despre fata ca a fost "o intamplare nefericita" si ca a avut "un act sexual consimtit" a demisionat.