Raport UNICEF: Pandemia creste riscurile la care sunt supusi copiii vulnerabili si familiile lor in Romania

Ziare.

com

Scopul acestui prim raport a fost evaluarea situatiei copiilor si familiilor, cu accent pe grupurile vulnerabile, pentru a permite UNICEF si altor actori relevanti sa stabileasca in mod avizat masuri de prevenire si raspuns in vederea reducerii consecintelor pandemiei de COVID-19 in trei sectoare: sanatate, educatie si servicii sociale.Copiii din categoriile amintite sunt caracterizati cel mai adesea de vulnerabilitati multiple: traiesc in gospodarii multigenerationale numeroase sau in familii monoparentale, la risc de saracie, locuiesc in locuinte supraaglomerate., a declaratO treime dintre subiectii care au participat la studiu sunt de parere ca declansarea crizei COVID a afectat furnizarea serviciilor medicale in comunitatile lor, in special pe componenta serviciilor oferite in cadrul cabinetelor de medicina de familie.Raportul recomanda o mai buna implicare in comunitate a personalului din cadrul cabinetelor de medicina de familie, coroborat cu dezvoltarea serviciilor complementare de telemedicina; cresterea conlucrarii dintre cadrele medicale, asistentii sociali si alte categorii de personal din administratie.Autorii raportului noteaza ca educatia online adanceste inegalitatile de acces la educatie al copiilor din familii defavorizate, care nu reusesc intotdeauna sa asigure nici necesarul de echipamente tehnologice, nici nu au acces la internet.Solutia ar putea fi implementarea unor programe destinate distributiei de echipamente electronice gratuite sau facilitarea achizitiei acestora la preturi subventionate pentru copiii din familii cu venituri reduse, cat si asigurarea acestor echipamente pentru cadrele didactice.De asemenea, printre recomandari se numara si dezvoltarea unui plan national privind educatia la distanta, care sa includa predarea online, si crearea de retele de suport intre parinti, copii si cadre didactice pentru a sustine compensarea inegalitatilor existente in utilizarea mijloacelor electronice in educatie.Printre problemele cu care se confrunta serviciile sociale se numara reducerea sau chiar suspendarea activitatii centrelor de zi si limitarea mobilitatii in teritoriu a lucratorilor din domeniu, mai ales avand in vedere lipsa materialelor corespunzatoare de protectie.Recomandarile sunt: furnizarea de echipament corespunzator personalului existent, in special a materialelor de protectie; conceperea unor proceduri detaliate despre furnizarea de servicii sociale si de servicii de protectie speciala pe timpul starii de urgenta, in vederea adaptarii la aceasta., a declarat Pieter Bult, Reprezentant UNICEF in Romania.Evaluarea rapida a situatiei copiilor si familiilor, cu accent pe cei vulnerabili, in contextul epidemiei de COVID-19 din Romania a fost realizata impreuna cu Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii, Institutul de Cercetare a Calitatii Vietii, Centrul pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala Step-by-Step, Fundatia Terre des Hommes Romania, Consiliul Tinerilor Institutionalizati, Centrul pentru Politici si Servicii de Sanatate, Human-DataScience Consulting, cu sprijinul tehnic al Bancii Mondiale si Organizatiei Mondiale a Sanatatii.Puteti descarca de aici raportul complet.UNICEF este prezent in Romania si in alte 190 de tari si teritorii pentru a promova supravietuirea si dezvoltarea copiilor din perioada copilariei mici pana la adolescenta.In Romania, UNICEF lucreaza impreuna cu actori cheie precum Guvernul, Parlamentul, autoritati locale, societatea civila, sectorul privat, parteneri nationali si internationali si mass media pentru a asigura accesul tuturor copiilor la educatie timpurie de calitate si la scoala, pentru protejarea adolescentilor si monitorizarea drepturilor copilului, pentru protectie sociala si pentru mobilizarea de resurse in beneficiul copiilor.Pentru mai multe informatii despre UNICEF si activitatea sa, vizitati https://www.unicef.org/romania/ro Urmariti UNICEF in Romania pe Facebook si Instagram