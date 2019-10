Scandalul vaccinurilor antigripale: Un deputat USR acuza o paguba de 700.000 de euro, Pintea spune ca s-au facut economii

Ziare.

Emanuel Ungureanu a anuntat inca de sambata ca vrea sa sesizeze DNA intr-un caz de coruptie pe care l-a remarcat la Ministerul Sanatatii. Iata despre ce este vorba.Ministerul Sanatatii (MS) a organizat o licitatie pentru a cumpara vaccinuri antigripale pentru romanii care prezinta cele mai mari riscuri de imbolnavire sau carora gripa le-ar putea face cel mai mult rau. Licitatia a fost una pentru incheierea unui acord cadru, in baza caruia societatea castigatoare va putea livra 8 milioane de doze de vaccinuri antigripale catre MS, in urmatorii 4 ani, sustine Ungureanu.Pe piata exista mai multe tipuri de vaccin antigripal - unele tipuri pot fi administrate atat copiilor mici (cu varstre intre 6 luni si 3 ani), cat si copiilor mai mari si adultilor (adica persoanelor cu varste cuprinse intre 3 si 64 de ani).La licitatie s-au prezentat producatori de medicamente cu ambele tipuri de vaccinuri. A castigat, insa, unul care livreaza vaccinuri care nu pot fi administrate copiilor cu varste inre 6 luni si 3 ani.Ulterior, Ministerul Sanatatii a cumparat si 10.000 de vaccinuri pentru copiii cu varste intre 6 luni si 3 ani. Potrivit Sorinei Pintea, dozele pentru copiii mai mari si adulti au costat 41 lei fiecare, iar cele pentru copiii mici, cu varste intre 6 luni si 3 ani, au fost 45 de lei doza.Emanuel Ungureanu sustine ca aceasta achizitie suplimentara de 10.000 de doze de vaccin pentru copiii mici a fost modul Ministerului de a incerca sa isi repare greseala de la licitatie. Dar ca intreaga operatiune a pagubit statul roman cu 700.000 de euro."Aceasta achizitie a fost realizata cu grava incalcare a legii si cu tacerea complice a doamnei ministru, Sorina Pintea.Directia Generala de Asistenta Medicala din Ministerul Sanatatii este responsabila direct de aceasta grava eroare. Aceasta structura din Ministerul Sanatatii este condusa de o doamna care poarta numele de Amalia Serban, o apropiata a Sorinei Pintea.Voi sesiza aceste fapte penale, cu consecinte deosebit de grave, Directiei Nationale Anticoruptie!Pe toata perioada mandatului, doamna Sorina Pintea a fost interesata mai mult de efectuarea unor exercitii de imagine gretoase decat de rezolvarea unor grave probleme din sistemul sanitar", a transmis Emanuel Ungureanu, printr-un mesaj pe retelele de socializare.Ungureanu a spus ca exista cel putin 11 persoane angajate la stat care au stiut despre situatie si care vor trebui sa explice de ce s-a produs aceasta eroare care pagubeste statul roman.Contacta de Digi 24, Sorina Pintea a declarat ca a avut propriile semne de intrebare cu privire la licitatie, dar ca per total, considera ca nu s-a pierdut nimic, ci dimpotriva, statul a castigat."S-a facut o economie de 22 de milioane de lei. Nu s-au cumparat 1.500.000 de vaccinuri cu 45 lei, s-au cumparat 1.490.00 cu 41 de lei si 10.000 de vaccinuri cu 45 de lei. Ca sa fiu foarte clara (ministrul nu a explicat de ce nu s-au achizitionat toate vaccinurile o data, cu 41 de lei - n.red.)Cu privire la numarul de vaccinuri, ele se achizitioneaza in functie de grupele de risc. Exista o comisiei care ia metodologia si defineste grupele de risc. Si a facut-o!In ceea ce priveste licitatia, am inclinat si eu sa cred ce ati sustinut dumneavoastra (ca ar fi fost o procedura aranjata - n.red.). Dar atunci de ce nicio firma nu a depus nicio contestatie? Ii convine cuiva sa piarda atatia bani?", a declarat Pintea, la solicitarea Digi 24.Desi sustine ca in acest caz s-a facut o economie si ca n-a gasit nicio vina nimanui, Sorina Pintea a precizat, totusi, ca aceasta achizitie este vizata de o ancheta interna deschisa inca de saptamana trecuta, la Ministerul Sanatatii.Potrivit Sorinei Pintea, vaccinurile vor incepe sa soseasca la cabinetele medicilor pe 15 octombrie.