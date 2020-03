Securitatea are motive sa rada de noi in hohote! Suntem dusi de nas ca sa ne spargem capetele. Dezvaluiri despre Securitatea de ieri si de azi Interviu

In plin scandal pe tema colaborarii cu Securitatea a tatalui lui Vlad Voiculescu, ati afirmat ca societatea romaneasca a pierdut razboiul cu deconspirarea Securitatii. De ce?

A dvs care e?

Cat a fost predat?

Au recunoscut ca le detin?

De ce nu le preda armata?

Au functionat mana in mana si in 1989?

Daca nu v-au spus, cum de ati stiut totusi sa le cereti?

Si asa descoperiti turnatorii...

Intrebarea din cazul Basescu.

De ce nu l-ati gasit pe Traian Basescu de la inceput?

Deci arhiva la SRI, la Armata. Altundeva?

Mai are cineva arhiva?

La ministerul Justitiei?

Pe ce suporturi este arhiva Securitatii?

Si cum functiona baza aceasta de date informatizata?

Unde e baza aceasta informatizata?

De ce nu si anii urmatori?

Fara a suferi consecinte?

Dar nu riscai sa iti pierzi serviciul, sa fii retrogradat?

Deci mergeau pe motivare pozitiva?

Si cat din ce ati primit ati si procesat?

Deci oricand, orice personaj care astazi pare imaculat si a primit certificat de "baiat bun", maine poate fi dovedit un colaborator al Securitatii pentru ca intr-o zi se deschide un dosar care pana acum nu a fost deschis?

Cum v-ati dat seama?

De ce tot acest haos?

Vina nu e a clasei politice?

Si justitia a fost daramata cu obsesii venite din "lada".

Sa fie o intamplare ca notiunea de "binom" a fost readusa la suprafata de un fost colaborator deconspirat de dvs: Ion Cristoiu - Coroiu?

Deci asocierea acelui binom cu DNA-SRI arata clar premeditarea operatiunii de distrugere a justitiei?

Si nu lipsa acestei imagini de ansamblu este sursa perpetuarii fobiilor, manipularilor, conspirationismului?

Serviciile sunt primele interesate sa scape de anatema?

Ce lipseste pentru a iesi din capcana?

De ce o hotarare de colaborare pronuntata in 2015 a fost publicata abia in 2019 in Monitorul Oficial?

La ce folosesc basmele astea, in afara de orgoliile "securistologilor"?

Deconspirarea aceasta facuta aiurea ne-a imbolnavit mai tare de securism in loc sa ne vindece. Construim niste imagini false si continuam cu ele. Venim cu sentinte pe care nu le bazam pe repere. Securitatea nu mai este, dar securismul a supravietuit. Si vom lasa asta mostenire.

Ziare.

com

Intr-un interviu pentru Ziare.com, Madalin Hodor vorbeste despre motivele pentru care deconspirarea Securitatii este un mare esec, care nu a generat altceva decat scandal pentru ca nimeni nu a dorit-o. "Anul trecut erau 680 de hotarari nepublicate. Toate aceste piese de puzzle tinute disparate nu se aduna intr-un intreg care sa provoace efect, ci doar scandal si teorii ale conspiratiei".Madalin Hodor face dezvaluri despre arhiva Securitatii, inclusiv cea computerizata, si locurile unde a ajuns ea dupa 1989, motivele pentru care CNSAS da verdicte contradictorii si despre atitudinea SRI, SIE si a Armatei: "Toata societatea tipa la SRI, dar multe dosare cu adevarat importante nu mai sunt la ei, sunt ascunse prin alte parti.Lucrurile se intampla sistematic la fel, nu e vorba doar despre acest ultim scandal. Cand se inflameaza spiritele, incepem sa discutam despre Securitate si colaboratori, emotional si fara reperele pe care dupa 30 de ani ar fi trebuit sa le avem.Societatea nu a produs o ierarhie a responsabilitatilor, o imagine de ansamblu a Securitatii pe baza careia sa poti judeca un caz sau altul. Nu stim oficial cati ofiteri a avut, exista cifre si cifre, variabile. Daca intrebi trei istorici vei primi trei cifre diferite.35-40 de mii de ofiteri la 23 de milioane de oameni. Dar nu stim structura completa a acestei organizatii. Organigramele pe care le avem sunt niste chestiuni foarte generale. Nu avem arhiva. Au fost predate parti din ea, inca se fac preluari de la SRI si din alte parti.SRI sustine ca a predat peste 98%. Dar lucrand am aflat ca. O directie de migrare a fostcare, in '89 si dupa, a intrat in arhivele Securitatii si a luat de acolo dosare apartinand Directiei a 4-a de contrainformatii militare, adica dosarele ofiterilor MApN urmariti de ofiterii de contrainformatii, CI-stii din unitatile militare.Au luat si arhiva Directiei a V-a securitate si garda. Dar si altele. Surse cu care am vorbit spun ca ar fi vorba si de dosare de la Securitatea Municipiului Bucuresti, lucruri pe care Armata nu ar trebui sa le detina.Doar indirect. Adica la un moment dat, la solicitarile CNSAS, au predat o parte din ele, dar in absenta totala a oricarui inventar. De exemplu, ceva din fondul Unitatii 0110 asa-zisa anti-KGB era la ei, nu la SRI. Inventarul pe care l-am primit a fost insa al documentelor predate, dar nu avem un opis al ceea ce au ei in arhiva.CNSAS a solicitat datele CI-istilor, care se afla la Armata, desi Contrainformatiile militare erau o directie a Securitatii. De unde avea Serviciul istoric al armatei datele tuturor acestor CI-isti, care erau ofiteri de securitate?Pot doar sa speculez. Pentru caExista doar cand se intalneau Dinamo si Steaua, dar la nivel institutional functionau impreuna, fara conflicte. Ierarhia militara lucra mana in mana cu Securitatea si erau parte din acelasi sistem. Asa cum Securitatea functiona impreuna cu Justitia, cu Procuratura.Da, absolut. Deci cumva Armata noastra din NATO nu vrea sa scormoneasca prea adanc.La alta explicatie nu ma pot gandi avand in vedere determinarea cu care pazesc aceasta arhiva. Ani de zile nu a respirat nicio informatie ca Armata detine parte din arhiva Securitatii.Securitatea a fost o institutie superbirocratizata care facea o mie de copii dupa fiecare document, pe care le timitea intr-o mie de locuri. O nota informativa despre 3 persoane se ducea la dosarul fiecareia dintre ele.Exact asta este esenta. Se aici e raspunsul la suspiciunea: cum ati gasit brusc ca e colaborator dupa ce i-ati dat 7 certificate ca nu e? V-au dat astia de la servicii informatia si voi i-ati montat-o?Intrebarea pe care a ratat-o toata presa este insa de ce nu au confirmat pana ce l-am gasit. Asta e o intrebare valabila. Dar presa fuge dupa alte fente.Probabil, daca nu candida din nou, ramanea cu certificatul de "baiat bun" si cine stie daca aparea o alta lucrare la un moment dat.CaciIn timp am capatat mai multa experienta. De fapt, asta e singurul lucru valabil in activitatea la CNSAS. Si de aceea se tem unii de noi. Nu de toti. De unii. Pentru ceea ce am invatat. Si pentru ca suntem un pic mai greu de prostit decat altii. Noi am invatat despre Securitate lucrand si afland in fiecare zi ceva nou.Din cauza ca arhiva a fost aruncata cu TIR-ul in ograda CNSAS si lasata asa. Ca si cum v-as arunca in casa Biblioteca Universitara fara index si apucati-va sa gasiti acolo cartea care va trebuie!La SIE, care are si o arhiva paralela, pentru ca exista Securitatea interna si Securitatea externa. DIE avea propria arhiva, propria ei evidenta computerizata. Teoretic, ei erau cu spionajul extern, practic aveau surse in interiorul Romaniei. Nu aveau nicio limitare, aveau institutii sub acoperire, aveau ofiteri peste tot, luau sursele celor de la Securitatea interna.erau "baietii de aur" (la propriu, ca ei faceau valuta) ai lui Ceausescu cei mai cei, crema. Exista chiar o oarecare animozitate intre cele doua structuri. Cei de la DIE erau toti acoperiti, nu asumati ca ai Securitatii interne, iar arhiva e mult mai complexa.Intr-o mare bataie de joc, SIE ne-a predat niste dosare pe hartie si ceva microfilme. Cea mai buna dovada a faptului ca sunt in continuare stat in stat a fost chiar scandalul de la care a inceput lupta mea: listele cu Ioan Aurel Pop, care proveneau de la DIE.Ministerul de Interne. Mai apare cate un dosar, cate o informatie.In arhiva MJ existaOficial, a fost un moment dat un protocol cu MJ de interogare a unor baze de date, dar lucrurile s-au terminat abrupt, in 2007 parca.unde in anii '90 s-au predat masiv dosare de cadre sub motiv ca ofiterii de Securitate erau si membri de partid.Pe hartie, pe microfilm siIn anii '70 arhiva era atat de vasta incat se pierdea foarte mult timp pana sa gaseasca informatii despre persoane. Erau depasiti.Se ajunsese la situatii in care o sursa era recrutata de doua unitati in acelasi timp fara sa stie unii de altii, se deconspirau surse, pierdeau actiuni, nu gaseau persoane.Un ofiter de filaj, de exemplu, urmarea obiectivul care se intalnea cu 10 persoane intr-o zi. Fiecare din cei 10 trebuia verificat undeva, se cerea verificare la cartoteca, unde cautau manual. Aveau nevoie de ceva care sa le permita sa se miste rapid pana nu disparea omul cu totul.Asa caStabilisera o serie de coduri si pe o foaie printata aparea un lung sir de cifre cu toata informatia despre o persoana.Am avut personal posibilitatea sa verific asta, nu vorbesc dupa ureche.Cautam la un moment dat o persoana intr-un dosar. Tabelele erau scrise cu creionul si erau practic ilizibile. Nu am gasit-o. S-a revenit la SRI si ei au spus: se gaseste la fila cutare verso, in volumul cutare. Si ei aveau informatia din CID-ul Securitatii.Asta asa ca sa stricam parada unora.La SRI. Ne-au dat ceva din ea, adica datele din anii '60 si '70.Ne-au explicat ca in baza respectiva de dateDe exemplu, Corneliu Coposu a fost in continuare urmarit la inceputul anilor '90 pe note informative date cam de aceiasi din anturajul sau.SRI pretinde si, nefiind informatician, nu stiu daca e asa sau nu, ca baza de date e atat de veche incat nu au posibilitatea tehnica sa separe informatiile din anii '80 de cele de dupa '89.Din 1990 multi au incetat colaborarea.Nici inainte de 1989 nu pateau nimic daca refuzau, dar nu aveau beneficii, nu avansau rapid in cariera, nu plecau in strainatate, desi unii dintre ei dupa ani de zile au reusit si asta.Foarte rar. Spre sfarsitul anilor '60 noile generatii de ofiteri scoliti care un intrat in sistem au inteles ca recurtarea prin fortare, santaj, larg folosite pana atunci, nu aduce beneficii, pentru ca omul fortat inventa, mintea, ascundea. Colaboratorul care nu vrea sa colaboreaze sau o face de frica nu te ajuta.Sigur ca daca il vedeau pe unul mai emotiv, il strangeau putin, dar numai atunci cand tineau neaparat sa il recruteze. Daca intr-un birou de 5 oameni unul trebuia monitorizat, il alegeau pentru recrutare pe cel mai vulnerabil. Dar, pragmatic, ei nu aveau interesul sa faca asta pe scara larga.Da. Il intrebau direct ce voia.Daca vorbim in termeni religiosiFaceau scoala, nu erau niste ageamii. Nu te duci la un critic literar cu o cravata, ci incepi sa-i spui ce extraordinar este "dar, uite!, scriitorul acela care nu va are la inima. Nu vreti sa faceti o recenzie sa ne spuneti si noua ce soparle baga prin texte ca noi nu ne prindem ca suntem mai prosti decat dvs.?" Ii gadilau orgoliul. Si tinea de minune., care nu luasera nici macar o amenda, fara rude in strainatate, fara taranisti sau liberali in familie. Dar nu se stie niciodata...Desi Securitatea a fost informatizata, a continuat si treaba de harciog pe hartie. Era o perspectiva hiperbirocratica si paranoida, copie la copie la copie, la microfilm, chiar doua randuri de microfilm. Noi am primit ceva hartie, ceva microfilm, nu pe toate, si ceva din baza de date. Si asta doar de la SRI.Noi avem informatia despre ce scrie pe coperta dosarului. Avem dosarul, sa zicem, Ioana Dogioiu, dar in interiorul dosarului sunt 15-20 de persoane care au dat informatii despre Ioana Dogioiu si nu ajungem la ei decat daca investigam dosarul Ioana Dogioiu.Este reconstruirea unei arhive din piguleli si cu repere foarte laxe. Aici e marea perversitate a legii:Diavolul se ascunde in detalii. Incercati sa spuneti publicului asta si vedeti ce intelege. Nu o inteleg nici unii care lucreaza de 20 ani in CNSAS.Totodata, aceasta arhiva complexa si amanuntita ofera o perspectiva foarte interesanta despre felul in care s-a trait in Romania in acei ani, altfel decat ne imaginam noi, despre zonele marginale care erau scapate de sub control si de unde a si pornit revolta in '89.Da.Inventarele sunt incomplete.Se plange toata lumea de asta, in special cerectatorii acreditati.Si mai exista ceva, nu stiu daca o practica dinainte de '89 sau ceva ce s-a facut dupa Revolutie: au ascuns infomatie luand file dintr-un dosar si punandu-le in alt dosar.Exista un fond care se numeste neoperativ, de corespondenta intre unitatile Securitatii: v-am trimis adresa cutare, se noteza intr-un registru. Si am descoperit cu stupoare acolo documente importante din anchete penale, din dosarele unor persoane, note informative pe care insa nu le-am gasit niciunde.Am gasit evidente din fisete sau agende ale ofiterilor de securitate. Nici nu stiam ce e acolo, cred ca nici cei de la SRI nu stiu ce e in fondul neoperativ. De asemenea, te trezesti cu pagini care nu au ce cauta intr-un dosar, apartinand altei persoane. Si multe alte "inovatii"..De aceea uneori tind sa-i cred pe cei de la SRI ca nu stiu nici ei tot. Au baza de date, dar si in ea trebuie sa stii sa lucrezi, unde sa te uiti, generatiile s-au schimbat iar "mosii", care le stiau pe toate, au plecat...Pentru ca nu punem intrebarile potrivite siFiecare caz se termina in perete, nu produce cunoastere, ci doar efecte individuale, e maculat un nume, se termina o cariera politica, se cearta oamenii.Siunii din cauza unor interese directe, dar nu asta e piedica principala. Ideea ca securistii ascund dosarele e doar o parte a problemei.Marea problema este ca societatea romaneasca nu face nimic in mod concret ca sa rezolve problema. Ar trebuie sa strige in gura mare:Ce poate fi de siguranta nationala dupa 30 de ani? Poate niste arabi recrutati in anii '70 care cine stie prin ce organizatie terorista sunt azi. Altceva nu are cum sa fie de siguranta nationala.Auziti pe cineva sa faca asta? Am facut-o eu si doi colegi. Asa de mare a fost supararea ca am trezit lumea din somn ca nu o sa ne-o ierte niciodata. CaciAr trebui sa fie toata arhiva intr-un loc inventariata. Si pentru ca nu e asa, in plan public suturile le ia CNSAS de la majoritatea care nu are de unde sa stie detalii de bucatarie si vede ca aceeasi institutie spune despre o persoana intai ca nu are dosar, apoi ca are. Asa se alimenteaza neincrederea in teoriile conspiratiei, poate chiar constient.Au existat unele initiative. Unii politicieni au ceva de ascuns, cei mai multi nu, dar stiu ca e acolo ceva urat de care se feresc.Nimeni nici nu distruge lada, dar nici nu o deschide. Daca miasma se duce in directia celor care nu ne plac, e perfect, daca vine spre tabara noastra, nu e bine. Pesedistul e securist odios, cel de la PNL sau USR trebuie aparat. Poate nu e la fel de odios, asta trebuie ca a avut circumstante atenuante. Apoi e tot timpul vorba despre politica.Tot atacul pe linia justitiei a venit dintr-o practica veche. "Binomul" a existat, dar inainte de '89, cand Securitatea decidea cine e trimis in judecata, iar procurorul si judecatorul erau simpli executanti.Evident ca nu e intamplator si a si recunoscut in instanta, cu mandrie chiar.Absolut. Nu e deloc intamplator. Si situatia dinainte de '89 de la care a plecat povestea aceasta a si ramas nerezolvata.Complicitatile acestea inseamna imaginea de ansamblu pe care noi nu o avem. De asta ne ferim.Nu exista subiect in care sa nu fie niste securisti sau "serviciile" care fac totul.Aveam niste securisti angajati - serios vorbesc, chiar fosti securisti, angajati la CNSAS (asta e ceva nu?) - care ne supravegheau sa nu "furam dosare". Astazi SRI este un partener serios, dar care are si el limitari.In Romania oamenii fac institutiile, nu invers. Puterea reala nu e detinuta de seful politic, ci de aparatul tehnic care are interesele lui. Ei au o cultura institutionala asumata intr-un mod foarte gresit. Si-au asumat, desi nu ar fi trebuit, ca sunt continuatorii Securitatii. De ce au facut-o? Discutie lunga.In anii '90 chiar erau, au creat o casta cu spirit de corp, au predat stafeta celor tineri intr-un mod putin eronat. Exista pasi timizi facuti de SRI in ultima vreme in sensul unei distantari de trecut.Dar asociatiile rezervistilor sunt active, directorul SRI le lauda activitatea in revista lor, participa la intrunirile lor, ceea ce nu e in regula daca vrei sa ai, dupa cum pretinzi, un serviciu de informatii intr-o tara democratica.Care e semnalul pe care il dai? Nu cred ca unul pozitiv.Este adevarat ca ei vad CNSAS asa cum este, adica o institutie destul de aproximativa, mobilata politic si condusa de oameni incompetenti. Sunt circumspecti si nu pot spune ca in mod nejustificat. Si eu as fi stiind calitatea acestor oameni.Lipseste dorinta efectiva de a face deconspirarea reala si profesionista cu sursele la vedere, cat timp ai bucati importante de arhiva inaccesibila, cat nu ai capacitatea sa procesezi nici macar ce ai, cat esti in permanenta bombardat de teorii si scandaluri, cat legea e proasta si cat timp chiar cei care ar trebui sa se lupte pentru a remedia lucrurile astea nu o fac. Asta atunci cand nu incearca in mod constant sa puna batista pe tambal.Sunt categorii exceptate prin lege, de exemplu prelatii, care nu pot fi verificati decat la cererea sefului cultului. De ce? Cu ce sunt ei diferiti de restul? Presedintele Romaniei trebuie verificat, dar un episcop nu? Se reproseaza CNSAS ca nu face, dar in realitate nimeni nu vrea sa ii dea instrumentele sa o faca. De ce oare?Pentru ca CNSAS nu a avut bani. Crede cineva? Stiu ca nu. Bugetul e mic si 90% se duce pe cheltuieli de personal, adica salarii. Iti mai ajunge de niste facturi.De ani de zile CNSAS traieste pe avarii. Si cand nu sunt bani, se taie de la publicarea in MOf. Aici e ceva care frizeaza absurdul. In inteligenta lor suprema, conducerile succesive ale CNSAS au decis ca asta e un capitol unde poti face economie. Daca nu ai bani suficienti nu mai publici in MOf. Faci economie.Pai aste e activitatea ta fundamentala! Sa deconspiri securisti si colaboratori si sa ii publici in MOF, nu sa asiguri benzina la masinile demnitarilor! Ca nu se numeste Consiliul National de Asigurare a Benzinei.Toate aceste piese de puzzle tinute disparate nu se aduna intr-un intreg care sa provoace efect, ci doar scandal si teorii ale conspiratiei.Asta inseamna ca atunci cand o persoana isi vede dosarul are dreptul sa ceara identitatea surselor care apar in dosarul respectiv cu numele de cod, iar CNSAS trebuie sa ii spuna.Deci mai multi turnatori sunt deconspirati asa, decat cei care ajung in MOf. Se intampla in fiecare an.Despre acei oameni stie doar cel care are dosarul.Legea CNSAS ar trebui sa provoace efecte de notorietate publica, dar este facuta astfel incat produce deconspirare mai mult la nivel individual.Stiu de un singur caz in 20 de ani in care o persoana si-a dat in judecata ofiterii de Securitate. Si a castigat.Si-au adus contributia la asta siInclusivSigur ca au existat niste continuitati, dar. Nu exista sa ceva. Dupa '90 fiecare securist si-a luat domeniul lui de activitate si s-a apucat sa scoata bani din el. Legaturile s-au pastrat, dar n-a existat uncentral care a decis sa se lucreze ca inainte.Hiperbolizarile sunt inutile si strica. Va dau un exemplu: Mugur Calinescu, tanarul care scria mesaje anticomuniste pe ziduri, daca te uiti in dosar nu avea cum sa-l otraveasca Securitatea cu cafea sau sa-l iradieze cu nu stiu ce. Cu teoriile astea au innebunit-o unii (nu ii numesc, dar ar trebui sa le fie rusine de ceea ce au facut) dupa 1990 pe mama lui, femeie simpla care trebuia sa inteleaga de ce i-a murit copilul, l-au si dezhumat la un moment dat... Grotesc. Macabru.In nici un caz nu folosesc adevarului, in nici un caz memoriei victimei, in nici un caz societatii care trebuie sa asimileze invataturi din poveste. Mugur Calinescu a fost ucis de Securitate, dar nu direct, ci cu larga complicitate a celor din jurul lui, a societatii care s-a dezis de el in mod las si cred ca asta e o poveste mai dura decat sapte cafele otravite.Lasitatea si complicitatea l-au ucis pentru ca in asta ne transformase Securitatea. Ucis lent de neputinta de a exista intr-o lume bolnava. Fara sprijin, abandonat de toti. Asta e "crima de sistem". Daca am intelege asta, daca am fi capabili sa vedem cazul asta asa cum a fost el, am invata niste lucruri formidabile, unele care ne-ar ajuta astazi.Se intampla asta cu multe dintre subiecte si in final vom ajunge sa le decredibilizam. Pentru ca aberatiile, mai devreme sau mai tarziu, se afla.