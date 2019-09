Staretul unei manastiri din Vaslui e obligat de instanta sa dea jos termopanele

Istoria bisericii

Astfel, staretul este obligat de instanta sa readuca cladirea Bisericii Nasterii Maicii Domnului la forma initiala. Decizia apartine magistratilor Curtii de Apel Iasi si este definitiva."Dispune restabilirea de catre inculpatul Lupu Virgil a situatiei anterioare prin indepartarea lucrarilor efectuate fara autorizatie si revenirea la forma initiala a monumentului istoric Biserica Nasterii Maicii Domnului din cadrul Manastirii Rafaila", se arata in incheierea de sedinta.In primavara acestui an, magistratii Judecatoriei Vaslui i-au dat staretului un avertisment, explicandu-i ca daca decizia ramane definitiva si isi repeta greseala in decurs de doi ani va fi pedepsit.Dosarul are ca punct de plecare o autosesizare a Politiei de acum cativa ani."Toate interventiile care se fac monumentelor istorice se fac in baza unei documentatii si in urma obtinerii unui aviz de la Directia de Cultura. Acolo interventiile s-au facut fara avizul Directiei de Cultura. Sunt mai multe interventii la ferestre, la pardoseala, la usi. Sunt si ferestre din profil PVC. Toata situatia putea fi evitata, daca, inainte de a face aceste lucrari, facea o documentatie si obtinea un aviz", a declarat directorul Directiei Judetene de Cultura Vaslui, Corina Ursache.Practic, staretul a facut mai multe lucrari de modernizare la biserica monument istoric, fara autorizatie din partea autoritatilor.Potrivit Episcopiei Husilor, vechimea schitului duce spre secolul al XVI-lea."Dupa biruinta de la Podul Inalt impotriva turcilor in 1475, Stefan cel Mare intalneste in lunca Baltenilor din sus de Vaslui, doi copii plangand dupa omorarea parintilor lor de catre turci. Erau Radu si Irina Balteanu, fiii unui padurar. Drept mangaiere, marele voievod, caruia copiii ii cer razbunarea parintilor, a dat fiecaruia cate o mosie.Irinei i-a dat mosia cuprinsa intre steagurile I si II de la apa Rahova si apa Barladului, unde astazi sunt satele Osesti, Cosmesti, Chetresti si Delesti. Radu a primit mosia dintre steagurile II si III, unde acum se gasesc satele Rafaila si Buda.Pe Radu, Stefan il face mai tarziu ostean vestit al lui si o bucata de timp s-a numit Radu Arcasu. Mai tarziu Radu se lasa de ostasie si merge la manastirea Neamtului, unde se face calugar cu numele de Rafail. Spre batranete se retrage la mosia sa, unde in fundul vaii Stemnicului, in locuri acoperite de codrii batrani a ridicat o bisericuta din lemn.Aceasta s-a intamplat pe la 1531, dar asezamantul monahal este atestat documentar in anul 1599. Toate acestea au fost insemnate intr-un hrisov al schitului Rafaila, scris cu litere mari de aur pe o piele de vita.Ultima oara acest hrisov a fost vazut la 24 iunie 1897, in mana preotului I. Haulica, parohul comunei Dumbraveni, stra-stranepot al Irinei, cand s-a citit de catre staretul schitului, ieromonahul Ilarie Popescu impreuna cu dl. Ilie Verescu", arata Episcopia Husilor.Bisericuta din lemn, construita de mainile calugarului Rafail, ruinata, a fost mutata in 1838 de Ieroschimonahul Iorest, staret al schitului, in vatra satului, acum fiind biserica parohiala a satului Rafaila. Pe locul fostului altar s-a construit dupa 1993 Aghiazmatarul.Biserica din zid, existenta astazi, a fost construita cu osteneala Ieroschimonahului Iorest si osteneala altor credinciosi in anul 1834. A fost sfintita de Mitropolitul Veniamin Costache, dupa cum ne spune inscriptia de piatra de deasupra usii bisericii in exterior. Mosia schitului a fost arendata de vornicul Vasile Alexandru in anii 1845-1847.Biserica a fost renovata in 1916, apoi in 1940, in urma cutremurului."Manastirii Rafaila, la secularizare, i s-au luat toate averile (pamant, padure), parintii calugari parasing manastirea deoarece nu mai aveau cu ce sa se mai intretina, ramanand doar 7 monahi dupa cum reiese din documentele manastirii din anul 1924. In 1959, prin decretul de trista amintire, manastirea este desfintata abuziv fiind transformata in sediul C.A. P., maternitate si grajduri.Preotii monahi au fost scosi fortat din manastire iar staretul de atunci trimis obligatoriu la Sanatoriul de boli psihice de la Schinetea unde a si murit in conditii suspecte. In 1993, la 1 decembrie, cu binecuvantarea P.S. Eftimie al Romanului si Husilor, este reactivata. In momentul de fata manastirea a revenit la forma de odinioara, fiind dotata cu chili noi, atat pentru obstea calugareasca cat si pentru vizitatorii ce vin sa se inchine aici", mai arata Episcopia Husilor.