UNICEF: 19 milioane de copii stramutati intern din cauza conflictelor si a violentei in 2019, un numar record

Conform estimarilor, 19 milioane de copii, un numar fara precedent, traiau in 2019 departe de casa, stramutati in interiorul propriei tari din cauza conflictelor si a violentei - unii dintre ei de ani de zile, afirma astazi UNICEF intr-un nou raport.Raportul, 'Lost at Home' [Pierduti acasa], analizeaza riscurile si provocarile cu care se confrunta copiii stramutati intern si actiunile stringente ce trebuie realizate pentru a-i proteja.In timp ce COVID-19 continua sa se raspandeasca pe intreg mapamondul, acesti copii sunt printre cei mai vulnerabili la impactul direct si indirect al acestuia."Milioane de copii stramutati din lumea intreaga sunt oricum lipsiti de ingrijirea si protectia de care au nevoie", a declarat directorul executiv al UNICEF, Henrietta Fore."In momentul in care apar noi crize, precum pandemia de COVID-19, acesti copii devin extrem de vulnerabili. Este esential ca guvernele si partenerii din sectorul umanitar sa coopereze pentru a le oferi siguranta, sanatate, educatie si protectie".Conform raportului, copiii stramutati intern nu au acces la servicii de baza si risca sa fie expusi violentei, exploatarii, abuzului si traficului.De asemenea, prezinta riscuri precum exploatarea prin munca, casatoria timpurie si separarea de familie, toate acestea punandu-le in pericol sanatatea si siguranta.Pandemia de COVID-19 inrautateste si mai mult situatia, si asa critica, a copiilor si familiilor stramutate.De cele mai multe ori, aceste persoane traiesc in tabere supraaglomerate sau asezari improvizate, unde accesul la igiena elementara si servicii medicale este unul limitat, iar distantarea fizica este imposibila.Aceste conditii constituie un teren extrem de fertil pentru raspandirea bolilor, precum COVID-19.Potrivit raportului, 2019 a insemnat stramutarea a alte 12 milioane de copii, 3,8 milioane din cauza conflictelor si a violentei, iar 8,2 milioane din cauza dezastrelor provocate in mare parte de fenomenele meteorologice, precum inundatiile si furtunile.Prin intermediul raportului, UNICEF face apel la investitii strategice si eforturi concertate din partea guvernelor, a societatii civile, a sectorului privat, a actorilor din sectorul umanitar si a copiilor, astfel incat sa poata fi abordate cauzele stramutarii copiilor, in special orice forma de violenta, exploatare si abuz.UNICEF indeamna totodata guvernele reunite in cadrul Grupului la nivel inalt pentru stramutare interna, infiintat de Secretarul General al Natiunilor Unite Antonio Guterres, sa realizeze actiuni si investitii concrete care sa contribuie la asigurarea protectiei si a accesului echitabil la servicii pentru toti copiii stramutati intern si familiile lor.Pentru indeplinirea acestei agende, este important sa se asigure date si dovezi mai fiabile, prompte si accesibile, dezagregate in functie de varsta si gen, oferind o mai buna intelegere colectiva a modului in care afecteaza stramutarea interna copiii si familiile lor. Conform raportului, copiii si tinerii stramutati intern trebuie sa primeasca un loc la masa discutiilor, sa fie luati in serios si sa li se ofere sansa de a fi parte a solutiei.Descarcati raportul integral de aici