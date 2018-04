Un crater imens a aparut in mijlocului unui bulevard principal din Satu Mare (Video)

Ziare.

Presa locala scrie ca interventia va dura cateva ore bune, iar pana la remedierea problemei, traficul este ingreunat, deoarece se circula pe o singura banda.Echipele de la Apaserv au inceput deja decopertarea carosabilului. Asfaltul s-ar fi surpat din cauza apei care s-a scurs din conducta avariata, fapt ce a dus la antrenarea stratului de nisip si pamant de sub carosabil, rezultand astfel groapa de mari dimensiuni.Potrivit PresaSM , in acelasi loc a mai fost necesara o astfel de interventie si anul trecut, cand exact in aceeasi locatie a cedat o conducta de apa, iar din cauza infiltratiilor de apa, a cedat si o conducta de canalizare, aflata la o adancime de 4 metri.