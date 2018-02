(Video) Buzau: Femeie operata, dusa la medic cu o masina trasa de boi. Primarul promite sa repare drumul, dupa ce imaginile s-au viralizat

Ziare.

com

Cazul a fost facut public de mama proaspetei mamici, care a filmat cu telefonul mobil in ce conditii sunt nevoiti oamenii din satul buzoian Jgheabu, comuna Manzalesti, sa plece la medic. Pe imagini se vede drumul acoperit de noroi, care este impracticabil, iar masina este trasa de boi pentru a putea inainta.Ea a pus imaginile si pe Facebook:"Era fata mea in masina. Este drumul care trece prin fata casei mele. Fata a nascut, prin cezariana, si pleca la medic sa scoata firele. Masina a ramas in noroi. Am scos-o cu boii. Bebelusul are doua saptamani. Era cu mine. Am filmat ca sa vada toata lumea cum e. Nu e niciun pic de pietris, nimic", a declarat, Mandita Dinu pentru Mediafax.Femeia spune ca in zona sunt 10 case in care locuiesc 26 de persoane. Drumul se afla in aceasta stare de ani de zile si oamenii spun ca la ei nu pot ajunge ambulantele sau pompierii."Si cand am adus bebelusul, tot la fel, am tras masina cu boii. Noi trebuie sa mergem doi kilometri, pana la garla, unde avem magazine, scoala sau altele. Nu mai pot, sunt operata pe coloana, nu ajunge salvarea, nimeni. L-am sunat si pe primar, i-am spus sa ne ajute", mai spune Dinu.La randul sau, primarul comunei Manzalesti, Valeriu Besliu, a declarat, ca drumul respectiv este unul de exploatatie si va incerca sa gaseasca o solutie atunci cand se va aproba bugetul pentru reabilitarea lui."E un drum de exploatatie. Face legatura dintre sat si pasuni. Panta este foarte inclinata, are intre 50 si 70% grad de inclinatie. Am bagat ceva balastru acum doi ani, dar se duce lumea cu caruta si se fac santuri. Asteptam sa fie aprobat bugetul si sa gasim o solutie si sa intervenim cand vine vremea buna", a spus Besliu.