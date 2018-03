Drula (USR): Bugetul Bucurestiului e 'vaduvit' de subventia la gigacalorie data nediscriminatoriu

Ziare.

"Trei masuri pe care le-as vedea:, deci si cea de resedinta, la justa ei valoare, dar parcarea stradala. Exista un pret real, nu e imaginar, la Piata Victoriei se plateste 8 euro pe ora (...). Bugetul Bucurestiului e vaduvit de subventia la gigacalorie data nediscriminatoriu, nu celor care au nevoie, ci tuturor (...)., care ar putea fi folositi in masuri legate de mobilitate. (...), care, in eventualitatea in care USR ar ajunge la putere in Bucuresti , pentru ca acele costuri de operare sunt cel putin duble fata de cat ar trebui sa fie, bazat pe o analiza", a spus Drula la o dezbatere despre traficul din Bucuresti.El a afirmat ca initiativa privind linia de metrou M6 catre Aeroportul Otopeni are beneficii disproportionat de mici relativ la cost si ca a blocat dezvoltarea proiectelor concurente de care Capitala are nevoie.a proiectelor concurente de care Bucurestiul are nevoie ca de aer", a mai spus Drula.El a precizat ca proiectele concurente sunt linia de metrou M7 si cele care vizeaza continuarea liniilor de metrou M5 si M4."Oricare dintre aceste linii aduce mult mai multe beneficii orasului, Metrorex le-a tinut in sertar, pentru ca anumite interese au impins acest proiect M6 in fata", a declarat Drula.La randul sau, consilierul municipal USR Roxana Wring a declarat ca Primaria Municipiului Bucuresti nu are capacitatea sa gestioneze proiecte complexe cu personalul numeros pe care-l are."Analiza mea de aproape 2 ani de zile in Consiliul General al Municipiului Bucuresti este ca in primul rand administratia din Bucuresti nu are in acest moment o strategie coerenta", a afirmat Wring.Ea este de parere ca investitiile in transport si mobilitate urbana sunt mult prea mici.Wring a adaugat ca este nevoie de mai multe investitii, de continuarea proiectelor incepute si de modernizarea RATB.