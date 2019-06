Invazia tantarilor. Ciuruiti de insecte, oamenii se pot alege cu boli grave, iar autoritatile tot spun ca au facut tot ce se poate!

Atentie! Tantarii pot transmite boli grave

Cu toate ca Primaria Capitalei anunta ca a inceput de cateva zile sa pulverizeze insecticid, bucurestenii se plang ca in continuare ca orasul e plin de tantari.Iar problema nu exista doar in Bucuresti, ci in toata tara. Chiar si militarii americani care participa la Exercitiul Multinational Saber Guardian19, la poligonul militar de la Cincu, din judetul Brasov, s-au confruntat cu tantarii Si, mai mult, de vreo trei ani, pe langa tantari, romanii se confrunta cu o alta problema: tigrul de platan, o insecta mica, cu corp aplatizat si aripi transparente, ale carei intepaturi sunt dureroase.Prin intepatura,, a declarat pentru Ziare.com Iulia Rotaru, medic specialist Medicina de Familie, in cadrul Bio-Medica International.Acest risc, spune medicul, apare in cazul excursiilor in tari regiuni precum America de Sud, Africa, India, Asia de Sud-Est."Semnele si simptomele infectiilor includ: febra, durere de cap severa, modificari neurologice, nevralgii, stari de greata si voma, letargie si confuzie, sensibilitate la lumina. In acest caz, se recomanda consultarea de urgenta a medicului", precizeaza dr. Iulia Rotaru.Formarea de eritem si tumefactii, uricaria sunt cele mai comune simptome ale intepaturilor de tantari, atrage atentia medicul Iulia Rotaru."Reactiile severe la intepatura de tantar apar destul de rar si se pot manifesta prin inflamarea gatului, eruptii cutanate, flictene (basici), inflamare si inrosire pe arii largi in jurul intepaturii, urticarii pe arii semnificative.In rare cazuri, unele persoane experimenteaza socul anafilactic - in urma unei intepaturi - conditie medicala ce necesita ingrijire medicala imediata. Epinefrina (adrenalina) administrata pe cale injectabila este unul dintre tratamentele imediate in cazul reactiei anafilactice", ne-a precizat medicul specialist Medicina de Familie.Dr. Iulia Rotaru ne-a mai spus ca alte persoane se confrunta cu urticarie si angioedem la nivelul intregului corp sau, in cazuri rare, cu agravarea simptomelor astmului. In mod normal, aceste simptome se manifesta la cateva minute dupa intepatura.Tratamentul intepaturilor de tantari presupune curatarea delicata a zonei cu apa si sapun. Se recomanda evitarea frecarii zonei (risc de infectie) si aplicarea de creme sau lotiuni cu efect calmant. Pentru tratarea mancarimilor, se poate obtine un remediu la domiciliu, prin pregatirea unei paste din bicarbonat de sodiu si apa.Tantarii isi selecteaza "victimele" in functie de mirosul/parfumul corpului, a dioxidului de carbon degajat si a chimicalelor prezente in transpiratie. In general, s-a observat caDe asemenea, afirma medicul Iulia Rotaru, tantarii sunt atrasi de temperatura, motiv pentru care persoanele care poarta haine inchise la culoare (care absorb temperatura caldura) au un risc mai mare de a fi intepati. Aromele asemanatoare nectarului sunt, de asemenea, un factor de atractie pentru tantari, motiv pentru care se recomanda evitarea folosirii de parfumuri, sapunuri, sampoane sau lotiuni de corp cu arome dulci. Nu in ultimul rand,Mirosul natural al corpului poate actiona si ca un repelent natural asupra tantarilor -. Pe masura ce se apropie de o persoana, tantarii detecteaza mirosul corpului si astfel decid daca sa initieze procesul de hranire sau sa caute o alta "victima". Pe acelasi principiu se bazeaza si produsele din comert, care au rolul de a proteja oamenii de intepaturile de insecte. Au fost identificate aproximativ 30 de compusi chimicali chimici emisi de organismul uman care tin la distanta tantarii.Dr. Iulia Rotaru subliniaza ca prevenirea intepaturilor de tantari este principala recomandare in cazul persoanelor alergice: evitarea zonelor infestate de tantari, evitarea zonelor din apropierea apelor, purtarea de pantaloni lungi si bluze cu maneca lunga; in cazul expunerii la zone infestate de tantari, aplicarea de creme si spray-uri repelente pentru protectie impotriva tantarilor, tratarea hainelor, corturilor si obiectelor de camping cu permetrin (insecticid) - a se evita aplicarea directa pe piele.Avand in vedere ca tantarii sunt atrasi de mirosul si temperatura corpului, evitarea exercitiilor extenuante in arii infestate de tantari reduce considerabil numarul de intepaturi.De aproximativ trei ani, Romania a fost invadata si de tigrul platanului, o musculita de 5-6 mm. Corpul este aplatizat, aripile sunt transparente, iar capul are dungi negre, de unde si aceasta denumire populara.Tigrul platanului a aparut in Romania din cauza temperaturilor constant mai mari de 27C, a secetei si a plantarii unui numar crescut de platani in spatiile verzi (de regula, musculita se hraneste cu seva din frunzele de platan sau frasin).Pentru a scapa de tigrul platanului, autoritatile ar trebui sa efectueze actiuni de aplicare a unui tratament fitosanitar cu diferite insecticide si fungicide impotriva bolilor si daunatorilor vegetatiei pe domeniul public. De asemenea, ar trebui ca frunzele afectate de tigrul platanului sa fie adunate si arse.Pentru a scadea riscul de a fi intepati, Iulia Rotaru, medic specialist Medicina de Familie, in cadrul Bio-Medica International, ne sfatuieste sa ne imbracam in haine lejere, care sa ne acopere corpul pe o suprafata cat mai extinsa, iar inainte sa intram in casa, imbracamintea trebuie scuturata foarte bine. Din pacate,Tigrul de platan este deranjant atat din cauza zgomotului ascutit produs, cat si din cauza intepaturii dureroase, despre care specialistii in boli infectioase nu stiu inca daca este sau nu periculoasa., spune medicul Iulia Rotaru.Leziunile produse de aceste insecte sunt asemanatoare, dar mai mici decat cele produse de tantari sau paianjeni. Muscaturile tigrului de platan sunt mai greu tolerate de copii, intrucat senzatia de mancarime poate fi foarte intens resimtita de ei.Totusi, daca ati avut ghinionul sa fiti piscati, este bine sa va spalati imediat cu apa si sapun pentru a dezinfecta locul si sa aplicati un cub de gheata. Senzatia de mancarime poate fi ameliorata daca se aplica o compresa rece sau o mixtura mentolata, ne mai sfatuieste medicul Iulia Rotaru. De asemenea, exista si creme speciale, geluri sau antiinflamatoare care pot fi aplicate direct pe zona afectata.Daca aveti un teren alergic si reactia locala a pielii este exagerata (leziunea se inroseste, creste mult in dimensiuni, respiratia este dificila), atunci ar fi indicat sa va prezentati la medic pentru a primi un tratament antialergic.