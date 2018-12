Cum arata targurile de Craciun din tara (Foto&Video)

Ziare.

In, Targul de Craciun s-a deschis pe 30 noiembrie si pana pe 24 decembrie bucurestenii sunt asteptati cu mancaruri traditionale, dulciuri, cadouri si concerte in fiecare seara.Mos Craciun si elfii sai ii asteapta pe cei mici aici pana pe 24 decembrie, la ora 13:00, pentru a le afla dorintele. Cei mici i le pot spune direct mosului sau pot lasa scrisorile pentru el in cutia postala din casuta sa din Piata Constitutiei.Ca in fiecare an, Primaria Capitalei a instalat in Piata Constitutiei si un brad impunator.Daca in Capitala Targul de Craciun va fi inchis pentru pregatirile de Revelion, cei dinse vor bucura de el pana pe 3 ianuarie. Pe langa produsele celor 100 de expozanti, sibienii au anul acesta si un patinoar cu gheata naturala si un nou tren turistic care pleaca din gara special amenajata in cadrul Targului de Craciun, pe traseul celei mai frumoase strazi din Sibiu, Strada Cetatii, urmata de pietonala Nicolae Balcescu si intoarcerea in Piata Mare.Cei mici sunt asteptati la Atelierul lui Mos Craciun cu: Lumanarar de Craciun, Biscuiti de Craciun, Pictat turta dulce si Decoratiuni Pixel Art.La, Targul de Craciun va fi deschis pana pe 30 decembrie. Pana atunci, clujenii se pot bucura de mancaruri alese, dulciuri cu gust de Craciun, dar si de un patinoar.Targul de Craciun din Piata Sfatului dinva fi deschis publicului pana pe 13 ianuarie, iar cei care vin aici se pot bucura de produse de artizanat, decoratiuni, produse handmade, dar se si pot rasfata cu bauturi calde, de la ceai, pana la vin fiert sau tuica fiarta.Si Targul de Craciun de laeste spectaculos si va fi deschis pana pe 10 ianuarie.Si pe langa obisnuitele produse aduse de artistii plastici si mestesugarii locali, timisorenii s-au bucurat si de o surpriza aparte. Mos Craciun si-a facut aparitia intr-o seara coborand pe o tiroliana de pe Opera Nationala.