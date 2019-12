Se deschid Targul de Sfantul Nicolae si Targul Cadourilor de Craciun

Targul Cadourilor de Craciun si Antique Market IV

Tot vineri se deschide la Romexpo si Targul Cadourilor de Craciun, in timp ce pasionatii de antichitati sunt asteptati, duminica, la Antique Market IV."Peste 100 de mesteri mari, cei mai priceputi olari, lingurari, cojocari, cofetari, tesatoare, cusatorese, impletitoare, pielari, rudari, iconari, cioplitori... vin din toate zonele tarii la Muzeul National al Taranului Roman, cu lucruri frumoase, numai bune de targuit, pe care le-au mesterit peste an. Sunteti asteptati la Targul de Sfantul Nicolae, de vineri, 6, pana duminica, 8 ale lunii lui Undrea, de la orele 10 de dimineata, pana la 6 seara", informeaza MNTR.Vizitatorii targului pot admira si cumpara: jucarii, nuieluse, masti, ii, podoabe, opinci, cergi, scoarte, strachini, oale de sarmale, icoane, pristolnice, blide, marame, ibrice, chimire, curele, genti, alambicuri, blidare, copaite, sararite, pipernite, gavane, lingurare, linguri, fluiere, ocarine, impletituri din panusi, oale, scaunase, stergare, lazi de zestre, catrinte, camasi, fote, clopotei, zurgalai.Nu vor lipsi turta dulce, cozonacii, merele, mierea, placintele, ciocolata de casa, halvita si plantele medicinale, dar si tuica, fructele si legumele de sezon.la targ este de 8 lei pentru adulti si 4 lei pentru pensionari. Elevii si studentii, posesorii cardului Euro 26, in varsta de pana la 30 de ani, persoanele adulte cu handicap mediu sau usor vor plati un bilet de 2 lei.Peste 70 de expozanti promit oferte de neratat la Targul Cadourilor de Craciun , care se deschide vineri.Potrivit organizatorului - Romexpo - Targul Cadourilor de Craciun reprezinta un preambul al sarbatorilor de iarna, locul in care, timp de trei zile, sute de cadouri prind viata sub forma de dulciuri si delicatese traditionale de sezon, produse vestimentare si accesorii (bijuterii, genti, incaltaminte), cosmetice, obiecte de arta decorativa, decoratiuni specifice sarbatorilor, antichitati, brazi etc.Printre vedetele editiei din acest an se numara tablouri pictate prin metoda numerologica, globuri din fetru, diverse sortimente de bere artizanala, jucarii crosetate, articole vestimentare pictate manual cu tematica de Craciun si sapunuri artizanale.Organizatorii targului si asociatiile partenere au pregatit ateliere si momente artistice care ii vor incanta atat pe cei mici, cat si pe cei mari. Astfel, reprezentantii Atelier Maria ofera micilor vizitatori posibilitatea de a participa la activitati de realizare de masti traditionale, sorcove, coronite si decoratiuni pentru sarbatorile de iarna si ii vor ajuta sa scrie cele mai frumoase scrisori pentru Mos Craciun.Ch'artist ii va invata pe copii sa confectioneze obiecte de lut in cadrul atelierului "Amintiri din copilarie" si Asociatia Youg Goldfish va descoperi tinere talente in cadrul atelierelor de desen.Desigur, cei mici vor avea sansa sa fie artisti pe scena Targului Cadourilor de Craciun. Momentele pregatite de Muntenasii Prahovei, Trupa Sobis, Band Music School, Dance Prestige, Ava Music Kids, Scoala Speciala pentru Deficienti de Vedere, Asociatia Young Goldfish, Dia Dance Studio si First Step Dance Studio vor intregi atmosfera de poveste a evenimentului.In completarea ofertelor de cadouri pentru sarbatorile de iarna vine si Antique Market IV, locul de intalnire al artistilor, iubitorilor de arta si colectionarilor. Cei peste 110 expozanti din Romania, Marea Britanie, Suedia si Ungaria ii vor ajuta pe cei care vor vizita targul sa descopere cele mai interesante cadouri pentru prietenii cu gusturi rafinate.Anticari de renume au pregatit surprize vintage dintre cele mai variate, precum: diverse obiecte de mobilier si decoratiuni interioare, tiparituri vechi - publicatii si carti, scrisori, filatelie, ilustratii si fotografii, obiecte de colectie - numismatica, bijuterii si ceasuri, arme de colectie, jucarii de epoca si miniaturi si obiecte de arta plastica - tablouri, gravuri, desene, arta decorativa, sculpturi etc.Antique Market IV este ideal pentru a alege un cadou incarcat de istorie si de povesti din trecut, dau asigurari organizatorii.Targul Cadourilor de Craciun poate fi vizitat in Pavilionul C1 in perioada 6 - 7 decembrie 2019, in intervalul orar 10:00 - 18:00, iar Antique Market IV in Pavilionul C2, in data de 8 decembrie, intre orele 10:00 - 16:00.