Targ de Florii cu pietre pretioase: Iata cum deosebesti o piatra reala de una falsa

Pasionatii pot afla despre proprietatile curative ale pietrelor, despre energia pozitiva pe care o transmit in functie de zodii, dar si cum pot face diferenta intre o piatra reala si un fake, potrivit unui comunicat de presa remisOamenii pot deosebi pietrele reale de cele false printr-un test simplu de zgariere."Diferenta dintre o piatra si o sticla sau plastic se face printr-un simplu test de zgariere. O sticla nu zgarie sticla pe cand piatra lasa un semn clar, avand in vedere ca sticla are duritate 5, iar cele mai multe pietre au duritate peste acest grad. Plasticul, in schimb, lasa o urma ca de guma pe suprafata sticlei, fiind mult mai moale ca aceasta", explica Alina Vieriu, importator de pietre pretioase si semipretioase.Targul de Florii se deschide vineri, 30 martie, si poate fi vizitat pana duminica, 1 aprilie, in intervalul orar 10:00 - 18:00, ultima intrare fiind la 17:00.Organizatorii spun ca aici poate fi admirat cel mai complex mineral de pe Pamant - turmalina - care are toate culorile curcubeului plus alb, negru si maro, care "pe langa calitatile estetice, este o piatra semipretioasa cu proprietati fizice extraordinare", conform sursei citate.Expozantii care vin in Bucuresti in acest sfarsit de saptamana vor aduce "pietre pretioase si semipretioase, unele, precum sardonixul portocaliu, greu de gasit in Romania, cristale si minerale, dar si multe bijuterii unicat".Pretul unui bilet de intrare este de 8 lei pentru adulti si 4 lei pentru copii, elevi, studenti si pensionari.A.D.