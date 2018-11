Anul 2018 ar putea deveni unul dintre cei mai caldurosi inregistrati vreodata pe Terra

Frig si cald

Ei au lansat si un avertisment in legatura cu urgenta extrema a acestei situatii globale, intr-un raport publicat cu cateva zile inainte de debutul summitului pentru clima COP24, informeaza AFP.In declaratia sa provizorie despre starea climei mondiale, Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM) afirma ca temperatura medie de la suprafata Globului, pentru primele 10 luni ale acestui an, a fost mai mare cu aproape 1 grad Celsius in comparatie cu valorile din epoca preindustriala (1850-1900), astfel incat "2018 se anunta ca al patrulea cel mai cald an intregistrat vreodata".In consecinta, tendinta de incalzire a Terrei pe termen lung "este evidenta si se continua", a declarat secretarul-general al OMM, Petteri Taalas, intr-o conferinta de presa.In contextul in care ultimii 22 de ani includ cei mai calzi 20 de ani inregistrati vreodata, ultimii patru ani se regasesc in fruntea acestei liste, potrivit OMM."Trebuie sa insistam iar si iar: suntem prima generatie care a inteles foarte bine schimbarile climatice si ultima generatie care poate sa contreze consecintele lor", a subliniat Petteri Taalas.Intrucat concentratiile din atmosfera ale gazelor cu efect de sera, factor determinant al incalzirii climei, doboara recorduri peste recorduri, "temperatura risca sa creasca cu 3-5 grade Celsius pana la sfarsitul secolului daca tendinta se va mentine", a declarat directorul OMM, cu cateva zile inainte de debutul COP24, care va avea loc in orasul polonez Katowice.Pe durata COP24, comunitatea internationala trebuie sa finalizeze Acordul de la Paris, pentru atingerea obiectivului de a limita cresterea temperaturii globale sub pragul de 2 grade Celsius, sau chiar 1,5 grade Celsius, in raport cu nivelurile din epoca Revolutiei industriale.Potrivit expertilor ONU, atingerea obiectivului de 1,5 grade C este posibila prin schimbarea modului de viata, a sistemelor energetice si a retelelor de transport.Pana atunci, incalzirea climei continua neobosita, provocand o crestere a nivelului marii, acidificarea oceanelor si topirea banchizelor si a ghetarilor.Raportul explica, de exemplu, ca suprafata banchizei arctice a fost mult mai mica in raport cu valorile obisnuite inca de la inceputul anului 2018, afisand recorduri negative in ianuarie si februarie. Iar maximul anual, observat la jumatatea lunii martie, ocupa locul al treilea in topul celor mai slabe rezultate inregistrate vreodata.De asemenea, 2018 a avut parte de o serie de conditii meteorologice extreme, o alta caracteristica majora a modificarilor climatice. Sezonul ciclonic a fost deosebit de activ in Pacificul de Nord-Est, unde energia ciclonica acumulata a fost cea mai mare inregistrata de la debutul monitorizarilor din satelit, au explicat autorii acestui raport.In Europa, unul dintre valurile de frig cele mai marcante din acesti ultimi ani a fost inregistrat pe intregul continent la sfarsitul lunii februarie si inceputul lunii martie, fiind urmat de o caldura si o seceta exceptionale, care au provocat uriase incendii de padure in Scandinavia.California, care se confrunta cu o seceta cronica de mai multi ani, a fost afectata si ea in acest an de incendii violente, inclusiv "Camp Fire", in noiembrie, cel mai devastator incendiu din istoria acestui stat american, care a facut cel putin 85 de victime.