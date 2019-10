Arentie, soferi! E ceata densa pe Autostrada Soarelui si pe A4

Ziare.

com

Centrul Infotrafic a anunta ca pe intreaga autostrada A2 Bucuresti - Constanta, traficul rutier se desfasoara in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri.De asemenea, tot in conditii de vizibilitatea redusa sub 50 de metri se circula si pe intreg tronsonul kilometric al autostrazii A4 Ovidiu - Agigea.Potrivit politistilor, pe timp de ceata, in afara de reducerea vitezei, marirea distantei in mers si folosirea corespunzatoare a luminilor, in ceea ce priveste autostrazile trebuie respectate si alte reguli specifice:- nu opriti pe benzile de circulatie si pe banda de urgenta!- in cazul unei pene sau defectiuni tehnice, porniti luminile de avarie, echipati-va cu vesta reflectorizanta, scoateti pasagerii din autovehicul in afara partii carosabile si amplasati triunghiurile reflectorizante, unul dupa celalalt, la distante mai mari!Meteorologii au emis, duminica dimineata, mai multe avertizari cod galben de ceata densa