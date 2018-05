Atentie, soferi! Cod galben de ceata: Vizibilitatea scade sub 50 m

Ziare.

Avertizarea este valabila in intervalul 07:45 - 10:00 in judetul Harghita.Mai exact, se va semnala ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri, in: Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu, Sanmartin, Sancraieni, Danesti, Subcetate, Madaras, Tusnad, Santimbru, Voslabeni, Cozmeni, Leliceni, Pauleni-Ciuc, Racu.