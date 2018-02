Avertizare de calatorie in Bulgaria: ploua abundent si bate vantul puternic

Ziare.

Conform MAE, au fost emise urmatoarele coduri de atentionare meteorologica:- Cod galben pentru caderi de precipitatii sub forma de ninsoare si vant puternic, in regiunile: Montana, Vrata, Loveci, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Ruse, Targoviste, Razgrad, Silistra, Sumen, Varna, Dobrici, Pazardjik, Plovdiv, Haskovo, Kardjali si Smolian. In aceste regiuni vor cadea cantitati de precipitatii sub forma de ninsoare. Valorile atinse vor fi de 15-30 l/m2, fapt care va duce la formarea stratului de zapada. Vantul va atinge o viteza medie de 10-15 m/sec., cu rafale de pana la 20 m/sec. Conditiile meteorologice vor fi prielnice formarii poleiului si troienelor de zapada;- Cod galben de precipitatii sub forma de ninsoare, in regiunile: Sofia, Sofia-Regiune, Pernik si Kjustendil. Conditiile meteorologice vor fi prielnice formarii unui strat de zapada de 10 cm, precum si a poleiului;- Cod galben de precipitatii sub forma de ploaie in Burgas, unde vor cadea precipitatii in cantitati cuprinse intre 20-30 l/m2, pe alocuri putand fi inregistrate si valori mai mari.Ministerul de Externe le recomanda romanilor "sa urmareasca cu atentie situatia din zonele respective, iar soferii sa conduca preventiv, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara montata si indicatiile/semnele organelor de control aflate la fata locului", adagand ca pe perioada instituirii codului de atentionare meteorologica este posibil ca unele categorii de drumuri care traverseaza aceste regiuni sa fie inchise circulatiei rutiere.Se pot obtine informatii despre starea vremii de pe site-ul www.weather.bg, informatii despre starea actuala a drumurilor de pe aplicatia gratuita LIMA (doar in limba bulgara) www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agentiei "Infrastructura Rutiera" - www.api.bg si non-stop de la numarul de telefon 070013020. In cadrul Agentiei mentionate functioneaza pe parcursul intregului an, in regim non-stop, Centrul Situational, care colecteaza si sintetizeaza datele privind situatia drumurilor republicane/publice.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia: +35929712858 si +35929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: +359879440758.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://sofia.mae.ro si www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta", care ofera informatii si sfaturi de calatorie.