Cod galben de ceata in 12 judete si in municipiul Bucuresti

Astfel, pana la ora 9.00, este cod galben de ceata in Bucuresti."Se va semnala: ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m si izolat sub 50 m", au transmis meteorologii.Tot pana la ora 9.00, este cod galben in judetele Braila, Ialomita, Calarasi, Ilfov si Harghita.Si in aceste zone, pe alocuri, ceata va fi atat de densa incat vizibilitatea va scadea sub 50 de metri.De asemenea, este ceata, pana la ora 8.00, in zeci de localitati din judetele Botosani, Iasi, Vaslui, Bacau, Galati, Neamt si Vrancea.In aceste judete, ceata este asociata cu burnita, iar fenomenul este in extindere, mai ales pe vaile raurilor.