Cum va fi vremea in martie, aprilie si mai: Temperaturi scazute si multe precipitatii - valori aproape duble fata de medie

Ziare.

com

In, temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata de norma climatologica, in sudul, sud-estul si local in vestul tarii si se va situain restul teritoriului.Masuratorile de specialitate arata ca media multianuala lunara pentru luna martie este de 3,5 grade Celsius, luandu-se in considerare parametrii monitorizati in intervalul 1981-2010.Specialistii ANM estimeaza, in perioada analizata, valori medii de temperatura intre -1 si 5 grade in Moldova, intre zero si 5 grade Celsius in Transilvania, de pana la 6 grade Celsius in Dobrogea, Muntenia si Crisana, respectiv de pana la 7 grade, in Banat si Oltenia.In acelasi timp, precipitatiile totale lunare se anunta excedentare in cea mai mare parte a tarii, deci peste norma de 38,3 l/mp, iar cele mai mari cantitati de precipitatii sunt estimate in Maramures - de pana la 60 l/mp, Oltenia (pana la 59 l/mp), Crisana si Transilvania (pana la 54 l/mp). Cele mai scazute cantitati de precipitatii sunt prognozate in Dobrogea - de pana la 39 l/mp, si Moldova (pana la 36 l/mp).In, temperaturile medii ale aerului vor fi apropiate de normal in regiunile sudice si estice si se vor situain restul tarii.Media multianuala valabila pentru luna aprilie este de 9,3 grade Celsius. Cele mai scazute temperaturi medii se vor inregistra in zona Moldovei (intre 5 si 11 grade Celsius), iar valori termice medii mai ridicate se vor consemna in Muntenia, Oltenia si Banat, de pana la 12 grade Celsius.In aceeasi luna, precipitatiile totale lunare vor fi, in general, excedentare in toate regiunile. Media precipitatiilor pentru luna aprilie este stabilita la 51,3 l/mp.Cele mai mari cantitati de precipitatii se vor consemna in Banat (pana la 78 l/mp), Oltenia (75 l/mp) si Transilvania (pana la 70 l/mp). Pe de alta parte, in Dobrogea se vor consemna precipitatii intre 14 si 40 l/mp, iar in Moldova intre 38 si 57 l/mp.In, temperaturile vor avea valori apropiate de media climatologica in sud, sud-est si local in vest, respectivin celelalte zone. Media valorilor termice pentru intervalul analizat se situeaza la 14,9 grade Celsius.Temperaturile medii vor fi cuprinse intre 10 si 18 grade Celsius, in Moldova, Muntenia, Oltenia si Banat, in timp ce, in Maramures si Transilvania, se vor inregistra intre 12 si 16 grade Celsius.La nivel de precipitatii, in luna mai, acestea vor fi apropiate de norma in sud-estul tarii si, local, in sud si est, dar vor avea o tendinta spre excedent, in rest, fata de cele stabilite prin masuratori la 66,5 l/mp.In zona Maramuresului, cantitatile medii de precipitatii ar putea ajunge la 89 l/mp, in Muntenia la 86 l/mp, in Crisana pana la 85 l/mp, iar in Banat la 84 l/mp. De asemenea, in Dobrogea cantitatile de precipitatii sunt estimate intre 16 si 47 l/mp.Estimarile sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, si au un grad de realizare de aproximativ 60%. ANM precizeaza ca fenomenele extreme cu o durata scurta de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.Saptamana viitoare aduce cod portocaliu de ger , ninsori abundente, dar si pana la minus 18 grade in Bucuresti