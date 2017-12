Vom avea si 14 grade Celsius in prima zi din 2018. Iata cum va fi vremea de Revelion

Ziare.

"In noaptea de Revelion va fi o vreme destul placuta atat termic cat si in privinta precipitatiilor. E adevarat ca unele innorari vor fi in partea de nord-vest si in centrul tarii, dar numai izolat vor fi conditii pentru ploi slabe in Maramures, iar in nordul Carpatilor Orientali de lapovita si ninsoare", a precizat Mihai Timu, meteorolog ANM."Vantul va sufla slab pana la moderat, poate pe crestele cele mai inalte sa aiba unele intensificari. Regimul termic va fi mai ridicat decat cel in mod obisnuit pentru noaptea de Revelion, pentru ca ne asteptam la minime care sa porneasca de la minus 5 si minus 4 grade Celsius in estul Transilvaniei si sa se opreasca la 3-4 grade Celsius in vestul tarii, dar izolat si in Moldova sau in zona Litoralului", a mai spus Mihai TimuSi invremea va fi calda in noaptea dintre ani cu "un cer destul de degajat" si o minima de minus doua grade la periferie si de zero grade Celsius in centrul orasului.In prima zi din 2018, meteorologii anunta o vreme insorita si deosebit de calda, la fel ca in prima zi de Craciun, in multe zone din tara, iar maximele termice vor atinge si 14 grade Celsius. In Capitala, in prima zi din an, temperaturile vor ajunge si la 12-13 grade."In ceea ce priveste prima zi de Anul Nou pare sa fie o vreme identica cu ceea ce s-a intamplat in prima zi de Craciun in sensul ca va fi o vreme insorita in multe zone, iar vremea se va incalzi si va deveni deosebit de calda in cea mai mare parte a tarii la amiaza urmand sa inregistram maxime de in general intre 6 si 14 grade Celsius, cele mai ridicate valori in partea de sud si de est a Romaniei. De asemenea, o zi insorita va fi si in Capitala, in prima zi de an nou, cu o maxima ce va atinge 12-13 grade Celsius", a mentionat Mihai TimuIn schimb, din a doua zi a noului an temperaturile vor incepe sa scada si se vor apropia de normalul perioadei, iar precipitatiile, mai ales sub forma de ploaie, se vor inmulti in unele zone din tara., ninsorile vor lipsi in ultima zi din an si in prima din 2018, insa sunt in continuare conditii bune pentru schiat deoarece exista un strat de zapada depus in zilele anterioare.