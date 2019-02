Mame la 15 ani. Salvati Copiii atrage atentia asupra unui fenomen social ingrijorator - copiii cu copii

Ziare.

com

Fenomenul mamelor adolescente ramane unul alarmant in Romania, iar rata mortalitatii infantile este de aproape trei ori mai mare in cazul acestora decat in cazul mamelor adulte, care au acces la asistenta medicala adecvata.Astfel, Institutul National de Sanatate Publica arata, in raportul "Mortalitatea Infantila", publicat la inceputul anului 2019, caSi pe segmentul de varsta a mamei 15-19 ani, mortalitatea infantila in 2017 a fost mai mare decat media pe tara, si anume, 10,5 la mie."Fenomenul mamelor adolescente este unul complex, care implica vietile, sanatatea fizica si emotionala a doi copii - adolescenta-mama si nou-nascutul, de multe ori venit pe lume inainte de termen si in conditii precare. Prematuritatea, o cauza principala a mortalitatii infantile, este agravata in cazul mamelor adolescente.De aceea, imperativele sunt doua: atat interventia in comunitati, prin garantarea accesului mamelor la asistenta medicala si programe de educatie si informare, cat si interventia imediata, in maternitati. Copilul prematur este mult mai sensibil si are nevoie de o maternitate dotata cu aparatura medicala vitala", a explicat Gabriela Alexandrescu, presedinte executiv Salvati Copiii Romania.Potrivit, realizata de Salvati Copiii pe un esantion de 1.268 de persoane din gospodarii defavorizate, cinci din zece mame sub 18 ani nu au fost niciodata la control ginecologic, fapt care a dus la o rata de patru ori mai mare a nasterilor premature, sapte din zece mame minore nu au beneficiat niciodata de planificare familiala, iar cinci din 10 gravide minore din mediile defavorizate nu au efectuat ecografiile recomandate in sarcina.Viata prematurilor depinde de investitia in maternitati, iar Salvati Copiii Romania a identificat, de-a lungul celor sapte ani de campanie pentru reducerea mortalitatii infantile, mecanisme de finantare care sa acopere componenta de interventie, pentru ca salvarea vietilor copiilor nascuti prematur este o urgenta.Pana pe 15 martie, fiecare contribuabil poate descarca Formularul 230 sau Declaratia Unica, precompletate cu datele de identificare ale organizatiei, de la adresa www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza. Acestea trebuie completate cu datele personale, semnate si depuse personal la administratiile financiare sau trimise prin posta, cu confirmare de primire, pana la data de 15 martie 2019. Suma nu trebuie mentionata in formular, ea urmand sa fie completata de administratia financiara.