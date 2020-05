Meteo: Se anunta un inceput de saptamana ploios, asa ca mai bine #stamacasa

Ziare.

Iata cum vor arata luni temperaturile maxime in regiunile tarii: 20 de grade in Moldova, 16 in Transilvania, 16 in Maramures, 18 grade in Oltenia, 19 in Banat, 17 in Crisana, 21 in Muntenia si Dobrogea.In Bucuresti vor fi cel mult 19 grade si va ploua luni toata ziua.12 grade18 grade18 grade13 grade16 grade14 grade15 grade12 grade18 grade19 grade19 grade18 grade20 grade17 grade20 grade15 grade15 gradeSi marti se anunta ploi in toata tara, insa temperaturile maxime mai cresc peste tot cu cateva grade Celsius fata de ziua de luni.In Capitala, marti vor fi pana la 23 de grade.Duminica au fost emise avertizari cod portocaliu de vreme severa imediata pentru Bucuresti si mai multe judete