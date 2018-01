Meteo: Vremea se incalzeste. Luni vom avea maxime de pana la 13 grade Celsius

Ziare.

Ziua dea debutat cu ceata in jumatate din tara . Traficul este ingreunat pe mai multe sosele din tara iar porturile au fost inschise.Cerul va fi variabil in sudul si centrul tarii, iar in rest va fi mai mult noros. In Bucuresti se anunta cer variabil si o maxima de 7 grade Celsius.0 grade2 grade4 grade5 grade9 grade9 grade4 grade7 grade7 grade6 gradetemperaturile vor fi mai ridicate decat in weekend, dar vremea va fi ceva mai mohorata in jumatatea nordica a tarii. In nord-est se anunta ploi slabe. Incerul ramane variabil. Temperatura maxima va fi de 11 grade Celsius, iar cea minima de -1 grade Celsius.6 grade5 grade8 grade9 grade13 grade11 grade6 grade11 grade11 grade8 gradeMarti in unele zone din tara s-ar putea atinge chiar temperaturi de primavara, potrivit informatiilor ANM.