Meteorologii anunta ca 2020 va fi cel mai calduros an din istorie

Ziare.

com

Ianuarie 2020 a fost cea mai calduroasa luna ianuarie din ultimii 141 de ani, spun meteorologii, care anunta ca tot anul va fi extrem de calduros."Este posibil sa fie foarte cald. Deja primele doua luni, pentru mare parte a continentului, inclusiv zona tarii noastre, au fost luni calduroase. Si februarie va fi cu valori peste mediile ultimelor decenii", a spus meteorologul Teodora Cumpanasu, de la ANM.Nu doar la noi a fost cald. Ianuarie 2020 a fost cea mai fierbinte luna ianuarie din ultimii 141 de ani. Temperatura medie a fost cu 0,02 grade Celsius mai ridicata decat cea inregistrata in 2016, cand se stabilise precedentul record.Socul cel mai mare a fost in Antarctica, unde temeperatura a atins 20,7 grade Celsius."Este un record pentru orice statie meteo de oriunde in Antarctica. Daca te duci acolo vara, pentru ca acum e vara acolo (...) temperatura nu depaseste, in general 0 grade Celsius. Deci o temperatura de 21 de grade Celsius e ceva important", a spus, la CBS, Gavin Schmidt, climatolog.Din cauza caldurii, o bucata de gheata cat statul Malta s-a rupt din ghetarul Pine Island.