Ploi torentiale in sudul Romaniei: Gospodarii si drumuri inundate in Olt, Dolj si Valcea (Video)

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Olt, Alin Basasteanu, in urma apei acumulate din precipitatii, pompierii din Slatina si Caracal actioneaza, vineri seara, pentru asanarea apei. "In municipiul Slatina se actioneaza la doua adrese, pe strada Gradiste, pentru evacuarea apei din curti. Din cauza nivelului apei exista pericolul ca si locuintele sa fie afectate. In municipiul Caracal se actioneaza pe strazile 1 Decembrie, Antonius Caracalla si Dezrobirii, tot pentru evacuarea apei din trei curti. Si la aceste adrese exista pericolul ca apa sa se infiltreze in locuinte", a spus Basasteanu.In urma precipitatiilor, pompierii doljeni intervin pentru evacuarea apei din zona Pasajului Bariera Valcii, in zona stadion, Carcea si zona Electroputere parc.Totodata, reprezentantii ISU Dolj au fost chemati pentru a elibera carosabilul dupa ce a cazut un copac.Si in judetul Valcea sunt inundatii, iar pompierii intervin in comuna Maciuca, unde au fost afectate acostamentele a doua drumuri, respectiv DJ 643 - satul Oveselu (zona fostei brutarii) si DC 72 din satul Bocsa. Aici, pompierii intervin cu trei utilaje, iar circulatia nu este blocata.Fotografie din Craiova publicata de Meteoplus pe Facebook