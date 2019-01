Meteo: Saptamana viitoare vine un ciclon mediteranean

"Vine un ciclon mediteraneean"

Cum va fi in Moldova si Dobrogea

Capitala, vreme inchisa

In Capitala, luni si marti sunt asteptate lapovita si ninsoare.Temperaturile vor creste pe parcursul saptamanii viitoare, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. Cresterea este pusa pe seama unui front de aer cald care va ajunge pe teritoriul tarii dinspre bazinul medirateranean."In perioada 21 ianuarie - 18 februarie, in partea de sud, sud-est a tarii, sudul Munteniei, Dobrogea, o sa fie o perioada mai calda.Doar in jumatatea de nord a tarii, in partea de vest, pot fi temperaturi apropiate mediilor, in rest, mai cald pentru perioada pe care o traversam.Lucrurile se mai pot schimba, este o situatie mai delicata saptamana viitoare, este vorba de un ciclon atmosferic de origine mediteraneana, care va fi de interes pentru evolutia vremii de saptamana viitoare, de aici precipitatii mai insemnate in jumatatea de sud a tarii, aport de aer cald si umed dinspre bazinul Marii Mediterane.De aceea, (vor fi - n.red.) temperaturi mai ridicate in sud est si precipitatii mai abundente. Daca se vor depasi anumite praguri privind cantitatile de apa, intensificarile de vant, mai ales in sud est, ANM va emite probabil coduri pentru vreme rea", a declarat meteorologul de serviciu din cadrul ANM.Temperaturile vor fi apropiate mediilor climatologice aferente perioadei in care ne aflam, cu exceptia partii de sud a teritoriului, unde temperaturile vor creste, chiar vor depasi pragul de 10 grade Celsius, mai arata reprezentantul ANM."In noaptea de luni spre marti vor fi in Moldova minime de -10, - 12 grade, dar mai apoi temperaturile minime vor fi destul de ridicate -4, + 4 grade.Cu valori mai ridicate in Dobrogea. Inceputul de saptamana debuteaza cu vreme mai rece, luni, maxime de -3 grade in Moldova, 5 grade in Dobrogea. De miercuri, temperaturile mai cresc. Marti, o sa fie destul de rece - 4, - 6 grade in nordul Moldovei. Pana joi - vineri, perioada in care am stabilit prognoza, temperaturile vor fi in general apropiate de mediile perioadei", mai informeaza meteorologul.Acesta a mai subliniat ca in zona de sud-est, in Dobrogea, sunt asteptate, in zilele de miercuri si joi, maxime de 8 sau chiar 10 grade."Vor fi precipitatii pe suprafete extinse si insemnate cantitativ mai ales in jumatatea sudica a tarii si vorbim de precipitatii mixte in partea de sud, in dealurile subcarpatice din sud in Carpatii Meridionali, destul de multa ploaie in partea de sud-est, ninsori in Moldova. Poate aparea fenomenul de polei in zonele unde vor fi ploi", informeaza ANM.In Capitala este asteptata o vreme inchisa cu precipitatii mixte, intensificari ale vantului si maxime pozitive. Totodata, luni si marti sunt asteptate in Bucuresti lapovita si ninsoare, iar de miercuri pot aparea ploi."In Capitala - vreme inchisa, nu vedem soarele saptamana aceasta, cu intensificari ale vantului si temporar precipitatii. Destul de rece la inceputul saptamanii, 1 grad, 0 grade maxima.Miercuri si joi, temperatura mai creste: 4 grade si precipitatii sub toate formele. Lapovita si ninsoare, in noaptea de luni si marti. Minimele vor fi ridicate, mai rece va fi in dimineata zilei de marti -4 grade ca mai apoi sa avem in jur de 0 grade dimineata. Sunt temperaturi normale, chiar mai ridicate in partea de sud-est a tarii", a declarat meteorologul de serviciu.La munte sunt prognozate ninsori insemnate cantitativ, mai ales in Carpatii Meridionali si in statiunile de pe Valea Prahovei, si temperaturi apropiate de mediile perioadei. Pe fondul incalzirii vremii isi pot face aparitia lapovitele sau ploaia.