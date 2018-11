Se face si mai frig in Bucuresti: Meteorologii anunta ninsori, ploi si vant

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o prognoza speciala pentru Bucuresti, potrivit careia in zilele urmatoare va fi frig si vantul va sufla cu rafale de 40 - 50 de kilometri pe ora. Incepand de duminica, va ninge, iar vantul se va intensifica., vremea va deveni rece pentru aceasta data, cerul va fi noros si vor fi conditii de precipitatii slabe, sub forma de ploaie, dar trecator, posibil si lapovita sau fulguiala.Vantul va sufla moderat, cu intensificari mai ales dupa-amiaza, cu rafale de 40 - 50 de kilometri pe ora, iar temperatura aerului va scadea treptat de la valori de 5-6 grade spre minus 2-0 grade.Potrivit ANM,, vremea va fi deosebit de rece, cu o temperatura maxima de 2-3 grade si minima in jurul valorii de minus 2 grade. Cerul va fi noros si mai ales in cursul zilei trecator vor fi fulguieli. Vantul va sufla in general moderat.vremea se va mentine deosebit de rece. Vor fi innorari si, mai ales in a doua parte a noptii, se vor semnala precipitatii predominant sub forma de ninsoare, cand si vantul se va intensifica treptat. Temperatura maxima va fi de 3-4 grade, iar cea minima in jur de minus 1 grad.