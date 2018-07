Se incalzeste, dar nu scapam de ploi - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

In primele zile se anunta temperaturi normale (29 de grade), dar apoi se racoreste, spre 26 de grade pe 18 si 19 iulie. Apoi, se incalzeste, astfel incat pe 22 iulie vor fi 31...32 de grade. In zilele urmatoare maximele termice vor scadea usor, iar in intervalul 24-29 iulie se vor situa in jurul unei valori medii de 30 de grade.Vor fi ploi aproape in fiecare zi, dar mai intense si pe arii mai extinse in jurul datei de 18 iulie.In primele doua zile vremea va fi normala (28...29 de grade) . Pe 18 iulie vremea se va raci (24 de grade), dar apoi regimul termic va marca o noua crestere, astfel incat, pe 22 - 23 iulie, se vor atinge aproximativ 30 de grade. Ulterior, pana la finalul celei de a doua saptamani de prognoza, se va mentine un regim termic normal, cu temperaturi diurne de 28...30 de grade, in medie.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata dupa data de 17 iulie, dar pe 18 iulie ploile vor fi mai importante cantitativ si se vor semnala pe arii mai extinse.Temperatura va varia in primele zile, cand vor fi intre 23 si 27 de grade. Dupa 21 iulie si pana la finalul celei de a doua saptamani vor fi 27...28 de grade.Probabilitatea de ploaie va fi ridicata pe tot parcursul celor doua saptamani ale intervalului de prognoza, insa pe 18 - 19 iulie aversele se vor semnala pe arii extinse si vor fi mai importante cantitativ.Temperaturile vor oscila intre 23 si 27 de grade in primele zile ale intervalului de prognoza, iar dupa 21 iulie vor fi intre 28 si 30 de grade.Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in fiecare zi a intervalului de prognoza, dar in jurul datei de 18 iulie acestea vor fi mai frecvente si mai importante cantitativ.Pana pe 28 iunie vor fi 24...26 de grade, adica vreme racoroasa pentru aceasta perioada. Ulterior, se incalzeste pana la 28...29 de grade.Va ploua pe 17, 18 si 19 iulie. In a doua saptamana, probabilitatea pentru averse va fi mai ridicata dupa data de 24 iulie.Pe 17 iulie, temperatura va creste pana la 30 de grade, apoi o sa scada pana la 27 de grade. Ulterior, vremea se va incalzi din nou, astfel pana spre finalul intervalului vor fi 29 de grade.Probabilitatea de aparitie a averselor va fi mai ridicata in zilele de 18, 19 si 20 iulie si dupa data de 23 iulie.La inceputul saptamanii vor fi 30 de grade, insa in zilele de 18 si 19 iulie o sa scada pana la 28 de grade. Apoi, se va incalzi pana la 31...32 de grade. In a doua saptamana de prognoza vor mai fi mici variatii, dar in general media regionala a temperaturilor maxime va fi de 30 de grade.Probabilitatea de aparitie a averselor pe arii mai extinse va fi mai mare in zilele de 18 si 19 iulie si dupa data de 23 iulie.La inceputul saptamanii vor fi 30 de grade, insa in zilele de 18 si 19 iulie temperaturile vor scadea usor pana la o medie regionala de 27 de grade. Dupa acest interval vremea se va incalzi din nou, devenind calduroasa in cea mai mare parte a regiunii, cu temperaturi maxime, in medie, de 32...33 de grade. In a doua saptamana de prognoza vor mai fi mici variatii, dar in general media regionala a temperaturilor maxime va fi de 30 de grade.Probabilitatea de aparitie a averselor pe arii mai extinse va fi mai mare in zilele de 18 si 19 iulie si dupa data de 23 iulie.Vremea se va incalzi treptat in primele doua zile, pana la valori medii ale temperaturii maxime de 18 grade si minime de 10 grade. Maximele termice vor marca o scadere usoara in jurul datei de 19 iulie, spre valori de 16 grade, apoi vor creste treptat pana la 20 de grade, in timp ce minimele vor continua sa creasca usor, pana la media de 12 grade.Vor fi ploi, mai ales averse in fiecare zi, iar cantitatile cele mai mari de apa se estimeaza ca vor cadea in intervalul 18-20 iulie.