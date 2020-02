Sfarsit de februarie cu pana la 19 grade. Cum va fi vremea de 1 si 8 martie

Ziare.

Din weekend vremea devine din nou mult mai calda decat este normal in aceasta perioada si se va mentine asa pana la finalul saptamanii viitoare.In primele trei zile din aceasta saptamana vremea se va incalzi treptat, devenind deosebit de calda, cu temperaturi maxime ce vor atinge 16-18 grade. Apo se va raci semnificativ, astfel incat maximele vor fi de 6-8 grade spre finalul saptamanii.De saptamana viitoare se va incalzi din nou, temperaturile maxime ajungand la 12-14 grade. Precipitatiile se vor semnala pe aproape tot parcursul intervalului si vor fi moderate.Si aici saptamana debuteaza cu vreme cu mult mai calda decat in mod normal, cu maxime de 12-16 grade, apoi se va raci semnificativ, la valori medii in jurul a 6 grade in data de 27 februarie.Ulterior se va incalzi din nou si mediile temperaturilor maxime vor fi de 10-12 grade pana la finalul intervalului. Temperaturile minime vor avea variatii de la -2 la 6 grade in prima jumatate a intervalului, apoi se vor situa, in medie, intre 2 si 4 grade.Pana miercuri, valorile termice din timpul zilei vor creste treptat, astfel incat maximele vor porni de la 6-8 grade si vor ajunge la 14-16 grade in data de 26 februarie. In 27 si 28 februarie se va raci accentuat, astfel incat maximele termice vor cobori spre 3-6 grade, apoi se va inregistra un proces de incalzire cu temperaturi intre 10 si 12 grade.Temperaturile minime se vor situa, in medie, intre 0 si 4 grade, dar si mai scazute, in mare parte negative, pe 25, 28 si 29 februarie, spre -6 si -2 grade.Vremea va fi cu mult mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada pe 25 si 26 februarie, cand se vor inregistra temperaturi maxime de 10-12 grade, dar se va raci semnificativ pe 27 si 28 februarie, cand maximele vor cobori spre 4-6 grade.Ulterior se va incalzi treptat, astfel incat temperaturile se vor situa intre 8 si 12 grade. Minimele vor fi cuprinse intre 0 si 4 grade, cu nopti mai reci in 25 si 28 februarie.Temperaturile cresc treptat, de la 8-10 grade si vor ajunge la 15-18 grade, in data de 26 februarie. Ulterior, vremea se va raci, ajungand maxime de 5-7 grade pe 28 februarie, dupa care se va mentine la medii de 10-14 grade.Minimele din cursul noptilor vor fi intre 2 si 4 grade, exceptand datele de 25, 28 si 29 februarie, cand vor deveni preponderent negative.In aceasta saptamana temperaturile vor fi de 8-10 grade in zilele de 25 si 28 februarie, dar cu mult mai ridicate pe 26, 27 februarie si 01 martie, cand maxima se va situa in jurul a 16 grade. In restul intervalului de prognoza, maximele se vor incadra, in general, intre 10 si 14 grade. Temperaturile minime se vor situa intre 2 si 8 grade, apoi se vor mentine, in medie, intre 4 si 6 grade.Vemea se va mentine in general mai calda decat in mod normal in luna februarie. Astfel, in zilele de 26 februarie si 1 martie, dar si in perioada 4 - 6 martie, temperaturile maxime vor fi cuprinse, in medie, intre 14 si 19 grade.In restul intervalului, maximele se vor situa intre 8-12 grade.Temperturile minime vor fi in general pozitive, cu valori medii intre 2 si 6 grade, mai scazute pe 25, 28 si 29 februarie, cand se vor inregistra si temperaturi usor negative.Si in aceasta regiune vremea se va mentine mai calda decat in mod obisnuit, cu maxime ce se vor situa, in general, intre 12 si 18 grade. Totusi, pe 27 si 28 februarie se estimeaza o scadere a temperaturilor, care se vor situa intre 7 si 11 grade.Temperaturile minime vor fi scazute pe 25 si 28 februarie, cand vor cobori spre -5...-3 grade, dar in restul intervalului vor fi pozitive cu valori medii intre 2 si 6 grade.Vremea se va incalzi treptat pana in 26 februarie, cand temperatura medie in timpul zilei va fi de 6 grade. Apoi valorile termice vor fi in scadere, cu maxime de -2 grade in 27 si 28 februarie, dar ulterior se va incalzi din nou, iar media temperaturilor maxime va fi de 2-4 grade. Minimele se vor situa, in medie, intre -10 si 0 grade.