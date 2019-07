Temperaturile scad in urmatoarele zile, dar apoi revine caldura - prognoza meteo pe doua saptamani

Ziare.

com

Luni, vremea va fi calduroasa (31 de grade) . Pana pe 24 iulie se racoreste cu aproximativ 2...3 grade, apoi, se va incalzi din nou, astfel ca la finalul primei saptamani temperaturile maxime vor atinge in medie 34 de grade. In cea de a doua saptamana nu vor mai fi variatii termice semnificative, anuntandu-se 32 si 34 de grade.Media temperaturilor minime va scadea de la 18 grade in prima zi, pana la 15 grade in 25 si 26 iulie. Ulterior aceasta va fi in crestere, astfel ca in data de 29 iulie va atinge din nou 18 grade. In ultimele zile ale lunii iulie si in primele din luna august mediile minimelor termice vor fi relativ constante, de 17...18 grade.Vor fi ploi de scurta durata, izolat, in primele doua zile si pe arii extinse si temporar, dupa data de 27 iulie.Media valorile termice maxime va fi in scadere de la 30 de grade in prima zi, pana la 27 de grade in cea de a doua, apoi va fi in general in crestere, pana la 34 de grade in data de 1 august. O usoara scadere, de aproximativ 2 grade, se va resimti in ultimele zile de prognoza.Media temperaturilor minime va atinge un minim de 14 grade in jurul datei de 25 iulie, apoi va fi in crestere pana in 29 iulie, cand va fi de 17 grade. In zilele care vor urma va ramane relativ constanta.Vor fi ploi de scurta durata, izolat, in primele doua zile si pe arii mai extinse dupa data de 27 iulie.In primele doua zile vremea se va raci, iar pe 23 iulie vor fi 24 de grade, mai frig decat in mod normal. Apoi, va incepe un proces de incalzire treptata, temperatura ajungand la 31 de grade pe 1 august. In ultimele zile de prognoza media maximelor termice nu va mai cobori sub 30 de grade.Temperaturile minime vor atinge in medie 15 grade in primele doua zile, apoi, pana in data de 25 iulie, vor scadea cu 2...3 grade. In urmatoarele 3 zile vor fi din nou in crestere, vor ajunge la o medie de 14 grade, apoi nu vor mai avea variatii importante.Vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice aproape in fiecare zi, dar pe arii mai extinse in primele doua si din nou, temporar, dupa data de 27 iulie.Temperatura scade de la 28 de grade in prima zi, pana la 24 de grade in cea de a doua, cand vremea va deveni racoroasa. In continuare va fi un proces, in general, de incalzire, iar cele mai calde zile vor fi cele de la sfarsitul lunii iulie si inceputul lunii august, cand media maximelor termice va fi de 32 de grade.Media temperaturilor minime va fi in scadere pana in data de 25 iulie, cand va fi de 13 grade, apoi va creste, pana in 29 iulie cand va atinge 15 grade. In zilele care vor urma nu se vor mai semnala variatii semnificative ale temperaturilor minime, iar media lor se va situa in jurul valorii de 15 grade.Probabilitatea mai ridicata pentru manifestari specifice instabilitatii atmosferice va fi in primele 3 zile, precum si dupa data de 27 iulie.Vremea se va raci, iar marti se vor inregistra doar 24 de grade. Va urma un proces, in general, de incalzire, pana la inceputul lunii august, cand temperaturile maxime vor atinge in medie 31 de grade. In ultimele zile de prognoza nu vor mai fi variatii termice importante.Temperaturile minime vor scadea si ele de la o medie de 17 grade in primele doua zile, pana la 14 grade in data de 24 iulie. Va urma o perioada de incalzire, pana la inceputul lunii august, cand media minimelor termice va ajunge la 18 grade, apoi va scadea foarte putin, cu aproximativ 1 grad.Vor fi averse aproape in fiecare zi, pe arii mai extinse si mai intense in primele zile si din nou la inceputul celei de a doua saptamani.Temperaturile maxime vor fi in scadere, de la 30 de grade in prima zi, pana la 27 de grade in 24 iulie. Va urma o crestere a acestora, astfel ca la sfarsitul primei saptamani media lor va atinge 30 de grade.In cea de a doua saptamana maximele termice vor ramane relativ constante. Media temperaturilor minime va avea variatii intre 17 si 21 de grade in prima saptamana, iar in cea de a doua se va situa in jurul valorii de 20 de grade.Trecator vor fi posibilie averse aproape in fiecare zi.Vremea se va raci in primele trei zile, astfel ca pe 24 iulie vor fi 28 de grade. Pana la sfarsitul primei saptamani se va incalzi din nou, iar media temperaturilor maxime va creste cu 4 grade.In cea de a doua saptamana maximele termice vor ramane relativ constante. Media temperaturilor minime va avea variatii intre 15 si 19 grade in prima saptamana, iar in cea de a doua va fi de 17...18 grade.Vor fi averse aproape in fiecare zi, dar mai ales in jurul datei de 23 iulie si dupa data de 28 iulie.Media temperaturilor maxime va scadea de la 33 de grade in prima zi, pana la 28 de grade in ziua de 24 iulie, va urma o incalzire de aproximativ 5 grade pana la sfarsitul primei saptamani, apoi nu vor mai fi variatii importante, iar media maximelor termice se va situa in jurul valorii de 33 de grade.Media temperaturilor minime va fi si ea in scadere in primele zile, pana la 15 grade, in data de 25 iulie. Va urma o crestere de 2...3 grade pana la inceputul celei de a doua saptamani, apoi temperaturile minime vor avea usoare variatii in jurul valorii de 18 grade.Vor fi averse aproape in fiecare zi, mai frecvente in primele zile si dupa data 27 iulie.In prima saptamana media temperaturilor maxime va fi cuprinsa intre 16 si 20 de grade, iar a minimelor intre 8 si 12 grade. In cea de a doua saptamana variatiile termice vor fi nesemnificative, media maximelor se va situa in jurul valorii de 21 de grade, iar a minimelor in jurul a 12 grade.Manifestari specifice instabilitatii atmosferice vor fi aproape in fiecare zi, dar pe arii mai extinse si mai intense se vor semnala in primele zile de prognoza, precum si in cea de a doua saptamana.A.G.