Vantul a facut ravagii in intreaga tara: Copaci, acoperisuri si panouri au fost smulse. Cand se indreapta vremea (Video&Foto) UPDATE

, vantul a smuls doua acoperisuri si mai multe masini au fost avariate."Pe raza municipiului Campulung fost semnalate doua cazuri de acoperisuri cazute, care au produs pagube la mai multe autoturisme parcate, precum si mai multi copaci cazuti si fire de electricitate afectate de intemperii care ingreuneaza traficul. Evenimentele rutiere petrecute pana in prezent nu au fost soldate cu victime", au transmis politistii, citati de Realitatea de Arges Tot in judetul Arges, in localitatea Stoenesti, a existat pericolul ca un copac sa cada peste o casa.Si inau fost probleme la acoperisul unui bloc de opt etaje. Pompierii au intervenit pentru degajarea tablei de pe acoperisul blocului, arata Adevarul In judetul, mai multi copaci au fost smulsi de vant si zeci de localitati au ramas fara curent electric. In Timisoara, acoperisul unui service auto a fost smuls, existand pericolul sa cada peste zece masini din curtea service-ului, dar si peste altele parcate in apropiere, informeaza Opinia Timisoarei In, in localitatile Potigrafu, Sotrile si in Sinaia, sase copaci au fost doborati de vant, blocand partial sau total circulatia.In, pompierii SMURD Slatina au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, cu o autospeciala pentru transport personal si victime multiple si un autocamion, pe Drumul Judetean 546, pentru salvarea a zece persoane blocate cu autoturismele, din cauza zapezii si a vantului puternic.Pericol a fost si pe, unde mai multe panouri publicitare si antiorbire au fost smulse. Vantul a facut ravagii si in Capitala , unde in total au avut loc 130 de interventii, fiind vorba despre 27 masini avariate, 34 de copaci cazuti, 59 de interventii pentru degajarea unor elemente de constructii, 17 cabluri rupte, sapte stalpi cazuti si 13 panouri publicitare desprinse, conform informatiilor transmise, sambata dimineata, de ISU Bucuesti Ilfov. ANM a actualizat, sambata dimineata, avertizarile meteorologice de vreme rea . Astfel, informarea meteo de vreme rea pentru toata tara care era valabila pana la ora 16:00 nu mai este in vigoare, iar codul galben de vant valabil pentru Banat, Crisana, Muntenia, Dobrogea, sudul si centrul Moldovei va mai fi in vigoare pana la ora 16:00, situatia incepand sa se amelioreze inca de sambata dimineata.Meteorologul Mihai Timu a declarat la Realitatea TV ca inca din noaptea de vineri spre sambata puterea vantului a inceput sa scada si ca va avea aceasta tendinta pe parcursul zilei de sambata."Din fericire, acest episod de iarna va fi destul de scurt. In ultimele ore, vantul a inceput sa scada in intensitate si se va mentine asa in orele urmatoare. Mai vedem rafale pe la 55-70 km/h in sudul Moldovei si jumatatea de est a Munteniei si in Dobrogea. Si in Capitala mai sunt rafale de doar 45-50 de km/h. Maine (duminica - n.red.) va fi o incalzire timida, dar de luni-marti, temperaturile vor reveni la normalul perioadei", a spus Timu.