Vesti bune pentru Europa de la meteorologi: Temperaturile in urmatoarele luni vor fi mai ridicate decat cele normale

"Caldura si seceta extreme observate in mare parte din Europa in ultimele cinci luni au fost iesite din comun si nu exista dovezi clare privind o schimbare semnificativa de tipar spre temperaturi sub cele normale prea curand", a spus Todd Crawford, meteorolog sef la The Weather Company.Temperaturile mai ridicate decat cele normale este probabil sa continue in urmatoarele cateva luni, potrivit modelului climatic si prognozelor, a spus Crawford."Cu toate acestea, exista dovezi destul de convingatoare care sugereaza ca o tranzitie spre o perioada mult mai rece este posibila, in special mai tarziu in timpul iernii", a afirmat el.The Weather Company, aflata in proprietatea IBM, furnizeaza prognoze meteorologice pentru sectoarele energetic si productiv.Potrivit prognozei pe octombrie, vremea va fi mai calda decat normalul in aproape toata Europa, cu exceptia sud-estului Europei si a sud-vestului peninsulei Iberice.In noiembrie se mentine aceasta prognoza, cu exceptia sudul continentului, unde va fi o vreme mai rece decat cea normala.In decembrie in Marea Britanie vremea va fi mai calda decat normalul in sud si mai rece decat cea obisnuita in nord. In rest, in ultima luna a anului vremea va fi mai calda decat normalul in cea mai mare parte a continentului.