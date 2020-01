Cori Gauff, despre victoria cu Sorana Cirstea si meciul de foc cu Naomi Osaka

Ziare.

"Am incercat sa fiu calma si pozitiva. Nu mi-am pierdut speranta ca pot reveni si castiga, indiferent de cat era scorul. La 0-3 in decisiv am hotarat sa fiu mai agresiva", a spus tenismena in varsta de doar 15 ani."Tot meciul am stiut ca trebuie sa fiu mai agresiva. Trebuia s-o fac mai devreme, dar e ok", a adaugat aceasta.In runda urmatoare, sportiva din SUA va da piept cu castigatoarea de anul trecut, Naomi Osaka."Cred ca voi avea mai putine emotii de aceasta data. La US Open am avut multe emotii, pentru ca era prima oara cand jucam pe Ashe. Trebuie sa fiu mai agresiva, pentru ca si ea joaca asa", a conchis Gauff.4-6, 6-3, 7-5 a fost scorul intalnirii dintre Cori Gauff si Sorana Cirstea.Meciul dintre Cori Gauff si Naomi Osaka se va disputa vineri dimineata, la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.I.G.