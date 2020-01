Reactia senzatiei Coco Gauff dupa ce a trecut de Sorana Cirstea la Australian Open

Ziare.

Jucatoarea in varsta de 15 ani a marturisit ca nu se astepta sa fie atat de iubita la Antipozi si ca este o surpriza extrem de placuta faptul ca publicul a fost alaturi de ea."Dumnezeule, e uimitor! Nu imi imaginam ca voi fi sprijinita atat de mult in Australia... Ati fost alaturi de mine cand eram condusa cu 3-0 si m-ati facut sa cred ca pot reveni. Este emotional pentru ca nu credeam ca se poate intampla asta, atat de multi oameni sa fie alaturi de mine. Va multumesc!Nu stiu de ce ma sprijina atat de mult, dar cred ca ma cam plac si as vrea ca lucrurile sa ramana asa", a spus Gauff la Eurosport.In ceea ce priveste partida, adolescenta spune ca tatal ei, aflat in tribune, a fost cel care i-a dat incredere sa lupte pana la capat."Tot meciul m-am uitat mai mult la tata, in tribune. Mi-a spus sa lupt si ii place sa imi spuna, asa ca imi spuneaSorana Cirstea a fost eliminata in turul secund de la Australian Open de o pustoaica in varsta de numai 15 ani!Noua senzatie a tenisului feminin, Coco Gauff, s-a impus in fata veteranei din Romania in trei seturi si si-a asigurat prezenta in turul al treilea.4-6, 6-3, 7-5 a fst scorul final al unei intalniri ce a durat mai bine de doua ore.M.D.