Reactia Soranei Cirstea dupa victoria superba de la Australian Open

Sportiva noastra spune ca a inceput foarte bine partida si ca a continuat sa evolueze asa cum trebuia pentru a trece de o adversara experimentata."Am jucat bine. Simt ca sunt in forma in momentul de fata. Am inceput bine, a gresit, am preluat conducerea de la inceput. Am jucat fix ce trebuie. In setul doi am facut un pas in spate si ea a profitat de asta imediat. E o jucatoare cu experienta, cu foarte mult simt. Stiam ca nu va fi un meci usor pentru ca se va agata de fiecare faza. Eu cred ca 80% din meci am jucat ceea ce trebuia.Am evoluat o singura data impotriva ei, la Istanbul, unde am pierdut. Acum am pregatit meciul foarte bine, aveam partida in mainile mele si depindea foarte mult de mine sa joc agresiv, sa o pun sub presiune, sa stau cat mai in teren. Eu stiam ca e o jucatoare care vine in fata si se apara bine. Important a fost ca am fost agresiva si am preluat conducerea.Am avut o problema la piciorul stang, am preferat sa nu risc si am facut foarte multa recuperare. In momentul de fata sunt ok. M-a simtit bine, am jucat fara niciun fel de frica. Eu cred ca sunt bine din punct de vedere fizic. Joc cu Corri Gauff sau Venus Williams . Pentru mine e ca orice alt meci. Nu conteaza ca joc pe central sau pe terenul 22. E acelasi lucru. Incerc sa am o atitudine buna si sa preiau eu conducerea", a spus Sorana Cirstea, conform ProSport Sorana Cirstea a realizat prima mar surpriza de pe tabloul feminin de la Australian Open, reusind sa se califice in turul al doilea dupa ce a eliminat un cap de serie!Sportiva noastra a trecut in dua seturi, scor 6-2, 7-6 (5), de Barbora Strycova, din Cehia, favorita numarul 32 la primul Grand Slam al anului.In turul al doilea, Sorana o va infrunta pe Coco Gauff, pustoaica din Statele Unite care a reusit s-o invinga, tot luni, pe Venus Williams.