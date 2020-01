Sorana Cirstea, eliminata de la Australian Open de o pustoaica de 15 ani

Ziare.

Noua senzatie a tenisului feminin, Coco Gauff, s-a impus in fata veteranei din Romania in trei seturi si si-a asigurat prezenta in turul al treilea.4-6, 6-3, 7-5 a fst scorul final al unei intalniri ce a durat mai bine de doua ore.Partida dintre sportiva noastra si adolescenta care in runda precedenta a trecut de Venus Williams a inceput intr-o nota echilibrata, ambele mergand bine cu serviciul in prima jumatate a primului set.Sorana a reusit breakul la scorul de 3-3 si apoi a reusit sa ramana solida pe propriul serviciu pentru a se impune in primul act al partidei si a lua un avantaj important.Setul secund s-a dezechilibrat din start, Gauff reusind breakul in al doilea game dupa care nu a facut altceva decat sa mearga bine cu serviciul pentru a egala situatia.In decisiv lucrurile au stat altfel. Sorana a facut un break rapid si s-a distantat la 3-0, insa Gauff a reusit sa isi revina si sa restabileasca egalitatea.S-a mers apoi cap la cap pana la 5-5, atunci cand Cirstea a cedat pe serviciu, iar sportiva americana a profitat si s-a impus.Sorana pleaca de la Melbourne cu 70 de puncte in clasamentul WTA si cu un cec in valoare de 128 de mii de dolari australieni.Poate cel mai important lucru este insa faptul ca romanca a aratat ca poate evolua din nou la nivel ridicat si ca poate face fata in duelurile cu adversarele importante.M.D.