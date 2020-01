Sorana Cirstea, in turul doi de la Australian Open: Iata cand va avea loc meciul

Ziare.

Meciul din turul doi dintre reprezentanta noastra si americanca Cori Gauff a fost programat pe Melbourne Arena, nu inainte de ora 03:50 - ora Romaniei.Partida este a doua pe Melbourne Arena, dupa jocul dintre Julia Goerges si Petra Martic, programat sa inceapa la ora 02:00 - ora Romaniei.Alti doi romani vor evolua miercuri la Australian Open, in probele de dublu.Monica Niculescu si Misaki Doi le vor intalni pe Anna Kalinskaia si Iulia Putinteva pe Terenul 10, cu incepere in jurul orei 08:00 - ora Romaniei.Mai devreme, in jurul orei 04:00 - ora Romaniei, pe acelasi teren, Horia Tecau si Julien Rojer vor da piept cu Dominic Inglot si Aisam-Ul-Haq Qureshi.I.G.