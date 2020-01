Sorana Cirstea isi cunoaste adversara din turul 2 de la Australian Open: Iata cu cine va juca

Ziare.

Este vorba despre americanca in varsta de numai 15 ani, Coco Gauff, cea vazuta de multi specialisti drept noua senzatie a tenisului feminin.In runda inaugurala Gauff a castigat un veritabil duel al generatiilor si a invins-o pe Venus Williams in doua seturi.7-6 (5), 6-3 a fost scorul final al intalnirii ce a durat o ora si 40 de minute.Tot luni dimineata, Sorana Cirstea a trecut in doua seturi de Barbora Strycova si a devenit prima romanca ce obtine calificarea in turul 2 la Australian Open 2020.Duelul dintre Cirstea si Gauff va avea loc miercuri dimineata la o ora ce va fi anuntata ulterior de organizatori.M.D.