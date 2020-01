Sorana Cirstea nu mai vrea sa joace pentru Romania in Fed Cup: "Nu ma mai intorc"

Ziare.

A doua jucatoare "tricolora" in clasamentul WTA s-a retras oficial din echipa anul trecut si marturiseste ca nu s-a razgandit.Dimpotriva, Sorana spune ca lasa locul in lot tenismenelor pregatite sa ajute Romania in continuare."Nu! E o decizie venita pe o baza. Am jucat foarte multi ani pentru Romania si am dat tot ce am avut mai bun. Acum vreau sa las locul celor care sunt pregatite sa ajute Romania mai departe. Am fost intrebata, dar am gandit bine cand am luat decizia si nu ma mai intorc", a spus Sorana, conform ProSport Sorana Cirstea s-a retras din echipa de Fed Cup in urma cu un an, ea explicand atunci ca nu crede ca mai poate ajuta formatia noastra.Chiar daca rezultatele au inceput sa vina, iar ea a urcat in clasamentul WTA, ajungand pana pe locul 74, retragerea din Fed Cup ramane definitiva.