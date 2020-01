Sorana Cirstea s-a calificat in turul 2 la Australian Open dupa o victorie spectaculoasa

Ziare.

Sportiva noastra a trecut in dua seturi, scor 6-2, 7-6 (5), de Barbora Strycova, din Cehia, favorita numarul 32 la primul Grand Slam al anului.Jucatoarea nascuta in Targoviste a reusit sa isi adjudece primul set dupa ce a castigat patru game-uri consecutive in fata Strycovei, serie ce s-a prelungit apoi in setul secund."Sori" a avut 5-3 in actul secund si a servit pentru meci, insa cehoaica a gasit resursele sa revina si, in cele din urma, totul s-a decis la tie-break.Cirstea s-a impus cu 7-5 si, la capatul unei ore si 44 de minute, a obtinut o victorie minunata.Mai departe, in turul al doilea romanca va da peste invingatoarea duelului dintre veterana Venus Williams si pustoaica de numai 15 ani, Corri Gauff.Partida se disputa luni dimineata.Calificarea in turul al doilea ii aduce Soranei 70 de puncte in clasamentul WTA si un cec in valoare de 128 de mii de dolari australieni.M.D.