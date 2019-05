LIVE ACUM Sorana Cirstea, in primul tur la Roland Garros SET DECISIV

Sorana Cirstea - Kaja Juvan 5-7, 6-4, 3-4

Desfasurarea intalnirii:*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app Ziare.com pentru actualizarea paginii15:54 - Tenismena noastra revine de la 0-30 si se apropie la doar un game de adversara sa. Se joaca fix doua ore.15:50 - Kaja Juvan ajunge la patru game-uri la rand castigate.15:45 - Break reusit de Kaja Juvan.15:41 - Kaja Juvan egaleaza la doi in acest set decisiv.15:37 - Sorana isi pierde serviciul dupa un game de aproape 10 minute.15:29 - Break facut de Sorana si lucrurile arata bine pentru tenismena noastra, ajunsa la 6 game-uri castigate consecutiv.15:27 - Sorana serveste bine si incepe cu dreptul setul decisiv.Kaja Juvan acuza o accidentare la piciorul stang si primeste ingrijiri medicale.15:14 - Sorana salveaza doua mingi de break si apoi preia conducerea in acest set doi.15:06 - Break Sorana si scorul devine egal, 4-4.14:57 - Game la 0 izbutit de Sorana, insa tenismena slovena pastreaza avantajul breakului.14:53 - Break reusit de Kaja Juvan.14:45 - Sorana salveaza doua mingi de break si isi face serviciul, insa tanara jucatoare slovena e cea care dicteaza ritmul.14:37 - Kaja Juvan reuseste breakul si va servi pentru castigarea primului set.14:34 - Cele doua tenismene continua sa isi face serviciile, iar setul intra "in prelungiri".14:20 - Echilibrul se mentine dupa primele sase game-uri disputate in acest prim set.14:04 - Rebreak reusit de Sorana.13:59 - Kaja Juvan incepe excelent partida, cu break.Kaja Juvan a ajuns pana in ultima runda a calificarilor la Roland Garros, unde a fost invinsa in tie-break-ul setului 3 de Bernarda Pera. Reamintim ca a ajuns sa joace impotriva Soranei din postura de lucky loser, dupa retragerea Kvitovei.Initial, Sorana trebuia sa joace cu Petra Kvitova, insa jucatoarea din Cehia s-a vazut nevoita sa abandoneze din cauza unei rupturi musculare la antebratul stang Intalnirea are loc pe arena Suzanne Lenglen, dupa partida dintre Kiki Bertens si Pauline Parmentier.La TV, disputa poate fi vizionata in direct pe postul Eurosport.Va fi prima intalnire directa intre Sorana Cirstea (locul 84 WTA) si Kaja Juvan (locul 131 WTA).Roland Garros 2019 se desfasoara in perioada 26 mai - 9 iunie.