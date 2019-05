Sorana Cirstea, eliminata de la Roland Garros de o tenismena aflata in afara Top 100 WTA

Sorana Cirstea - Aliona Bolsova 6-7 (5), 6-7 (3)

Tenismena noastra a fost invinsa de Aliona Bolsova, aflata pe locul 137 in ierarhia WTA si care e prezenta pentru prima oara in cariera pe tabloul principal al unui Grand Slam.Jucatoarea nascuta in Moldova, dar care reprezinta Spania, s-a impus in doua seturi, cu 7-6 (5), 7-6 (3).O ora si 40 de minute a durat disputa dintre Simona Halep si tenismena nascuta in capitala Moldovei, Chisinau.Jocul dintre doua a fost echilibrat, insa sportiva in varsta de 21 de ani, ajunsa pe tablou principal dupa ce a trecut de calificari, s-a aflat mereu la conducere.Pentru prezenta in turul doi al Openului Frantei, reprezentanta Romaniei va fi recompensata cu un cec in valoare de 87.000 de euro si 70 de puncte in clasamentul WTA.De partea cealalta, Aliona Bolsova o va intalni in runda urmatoare pe castigatoarea partide dintre Ekaterina Alexandrova si Samantha Stosur.6-3 pentru Aliona, care are, astfel, trei mingi de meci.3-3 dupa primele sase puncte din tie-break;2-1 pentru Aliona dupa primele trei mingi din tie-break;13:40 - Si setul doi va fi decis la tie-break.13:32 - Sorana revine de la 0-30 si impinge setul in "prelungiri".13:28 - Jucatoarea nascuta in capitala Moldovei isi face serviciul, iar Sorana va servi pentru a ramane in meci.13:24 - Rebreak reusit de Aliona Bolsova.13:19 - Sorana reuseste breakul si conduce pentru prima oara in acest meci.Vezi si: Surpriza uriasa pe partea de tablou a Simonei Halep de la Roland Garros: O favorita, invinsa categoric de o tenismena in varsta de doar 17 ani! 13:11 - Echilibrul se mentine in acest set doi.13:01 - Sorana egaleaza la 1 in acest debut de set secund.12:58 - Jucatoarea aflata pe locul 137 in ierarhia WTA incepe bine setul doi, castigandu-si serviciul la 0.5-5 dupa 10 puncte disputate in tie-break;4-3 pentru Aliona dupa 7 mingi jucate in tie-break;2-1 pentru Sorana dupa primele trei mingi jucate in tie-break;12:47 - Break Sorana si vom avea tie-break!12:43 - Sorana isi pierde serviciul, iar Aliona va servi pentru a treia oara pentru castigarea setului.12:40 - Revenire remarcabila a Soranei, care reuseste trei game-uri la rand si egaleaza la 5.12:36 - Tenismena noastra se apropie din nou la un game de adversara sa, care, insa, va urma din nou la serviciu pentru a castiga setul.12:33 - Sorana castiga, pentru prima data, pe serviciul adversarei.12:30 - Inca un break reusit de jucatoarea nascuta in Moldova, care va servi pentru a castiga primul set.12:27 - Aliona continua sa pastreze avantajul breakului.12:17 - Sorana isi face serviciul si castiga primul game din acest meci.12:14 - Inceput bun de partida pentru Aliona Bolsova, care isi consolideaza breakul.Aliona Bolsova e nascuta la Chisinau (Moldova), insa s-a mutat de mica, impreuna cu parintii, in Spania, tara pe care ales s-o reprezinte dupa ce a capatat cetatenia in 2013.12:12 - Break reusit de jucatoarea iberica.Sorana Cirstea ocupa locul 84 in clasamentul WTA, in timp ce adversara ei din Spania se afla pe pozitia 137.Aliona Bolsova (21 de ani) se afla pentru prima oara pe tabloul principal al unui Grand Slam, unde a ajuns dupa ce a trecut de calificari.E prima intalnire directa intre cele doua.26 mai - 9 iunie e perioada in care se desfasoara Roland Garros 2019.I.G.