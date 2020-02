LIVE Sorana Cirstea, in primul tur la Dubai

Sorana Cirstea - Anett Kontaveit

Ziare.

com

*apasati tasta refresh (F5)/pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe in jurul orei 16:30Sorana ocupa locul 70 in clasamentul WTA, in timp ce adversara sa din Estonia se afla pe pozitia 24.Reprezentanta noastra a ajuns pe tabloul principal de la Dubai dupa ce a trecut de calificari.Turneul de la Dubai se desfasoara pe durata acestei saptamani si e dotat cu premii in valoare totala de 2,5 milioane de dolari.I.G.